Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 6. Kaleiçi Old Town Festivali, gelenekselleşen festival kortejiyle Perşembe günü başlıyor. Pandemi nedeniyle geçen yıl online gerçekleştirilen festival, bir yıllık aranın ardından yeniden yaşayan antik kent Kaleiçi’nin sokaklarına, meydanlarına dönerken festivalde bu yıl tam 187 etkinlik gerçekleştirilecek.

Milattan önce 4’üncü yüzyıldan bugüne uzanan farklı kültürlerle, inançlara ev sahipliği Antalya’nın tarihi kent merkezinde, Muratpaşa Belediyesi’nin 6’ncısını gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali başlıyor. 17 Ekim’e kadar devam edecek festivalde yaşayan antik kentin 27 noktasında 187 etkinlik gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Ümit Uysal, festivalin hem Kaleiçi’nin yüzyıllara uzanan hikayesini dünyayla buluşturmak hem de antik kentlerin dayanışma içinde korunmasını ve gelecek kuşaklara bu mirasın aktarılmasını sağlamayı amaçladığını söyledi. Bu yıl 6’ncı yaşını kutlayan festivalle artık Akdeniz’den Balkanlara, Orta Avrupa ve Kafkasya’ya uzanan bir coğrafyada antik kentler ailesinin oluşmaya başladığını aktaran Uysal, Kaleiçi’nin de bu ailenin merkezi konumunda bulunduğunu söyledi. Başkan Uysal, festivale bu yıl 21 ülkeden 39 konuk şehrin katılacağını da sözlerine ekledi.



“Festival korteji”

Festivalin korteji, Perşembe saat 18.30’de Kaleiçi’nin girişinden, Karaalioğlu Parkı’ndan başlayacak. Kaleiçi’nin surları boyunca Atatürk Caddesi’nden devam edecek festival korteji, tarihi Üç Kapılardan antik kente giriş yapacak.



“Yıldızlı geceler”

Festivalin bu yıl ana etkinlik alanı, Kaleiçi’nden Akdeniz’e uzanan bir balkonu andıran ve eski dönemlerde gözetleme için kullanılan mirador olacak. Miradorda her akşam saat 20.00’de Yıldızlı Geceler konserleri düzenlenecek. Festivalin açılış gecesinde Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, 15 Ekim’de Elif Sanchez, 16’sında Gencer Savaş Orkestrası ve 17 Ekim’de ise Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Emir Ersoy Project sahne alacak.



“Akşam sefası”

Miradorda Yıldızlı Geceler konserlerinin dışında Kaleiçi’nen en görkemli yapılarından Üç Kapılar ve tarihi yat limanında Akşam Sefası konserleri düzenlenecek. Doç. Lelya Bayramoğulları, Nurdan Küçükekmekçi ve Aslıhan Güngör’den oluşan Trio Patara, cuma saat 17.30’de yat limanı amfitiyatroda, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say tarafından keşfedilen piyanist Iraz Yıldız da cumartesi saat 18.00’de tarihi Üç Kapılarda olacak. Festival’de ayrıca Muratpaşa Belediyesi Kaleiçi Müzik Yarışması birincileri Onur Nugay ve Muharrem Kızılarslan da sahne alacak.



“Açık hava sanat alanı”

Kaleiçi Old Town Festivali, antik kentin sokaklarında, meydanlarında kendi sanat dilini oluşturmak sürdürdüğü çalışmalar da bu yıl 4’üncü yılına giriyor. Antalya kent kimliğinin en önemli odağını oluşturan Kaleiçi’nin sokak ve meydan gibi kamusal alanları bu yıl “Birlikte ve Zamanın İzinde” ana başlığı altında Dr. Ebru Nalan Sülün’ün küratörlüğünde farklı disiplinlerden 10 sanatçının çalışmalarına sahne olacak.



“Kaleiçi’nde mutlu saatler”

Festival süresince Kaleiçi işletmeleri de saat 12.00’den 20.00’ye ‘happy hour’ düzenleyecek. Çeşitli yiyecek ve içeceklerde yüzde 50’ye varan indirimlerin yapılacağı uygulamaya, Kaleiçi Old Town Festivali’nin logosunun bulunduğu tüm işletmeler katılacak.



“İnsan hakları sorunu olarak kültürel miras”

6. Kaleiçi Old Town Festivali, bu yıl önemli bir tartışmayı da konuk şehir katılımcılarıyla gerçekleştirecek. Konuk şehirlerin katılımıyla gerçekleştirilecek İnsan Hakları Temelinde Kültürel Mirasın Korunması başlıklı panelde oluşturulacak deklarasyon da kamuoyuna duyurulacak.



“Hayat Kaleiçi’nde”

Akar Çeşme, Müze, Kaledibi, Hesapçı, Tabakhane gibi Kaleiçi’nin birçok sokağı, festival etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Her sabah yoga etkinliğiyle başlayacak festivalde, Kaleiçi’nin 27 noktasında 187 etkinlik gerçekleştirilecek. Sergiler, imza günleri, resimden seramik ve heykele sanatın farklı alanlarında gerçekleştirilecek çalıştaylar, tavla turnuvası, konserler, çeşitli performanslar, atölye çalışmaları, söyleşiler, doğaçlama tiyatro gösterileri ve hatta fındık lahmacun yapımının gösterileceği mutfak atölyesiyle Kaleiçi, dolu dolu dört gün yaşayacak.

