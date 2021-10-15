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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Özkan, Havacılık ve Uzay Tıbbı Kongresine katıldı

İHA

Rektör Özkan, Havacılık ve Uzay Tıbbı Kongresine katıldı

Havacılık ve Uzay Tıbbı Kongresine katılan Rektör Özkan, korona virüs pandemisinin sivil havacılık sektörüne etkilerine değindi. Özkan, 11 Eylül saldırıları sonrası uçuş güvenliğinde yaşanan değişimin, pandemi sonrası salgınlarla mücadele konusunda yaşanacağını söyledi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformu tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve SunExpress Hava Yolları iş birliğinde düzenlenen Havacılık ve Uzay Tıbbı Kongresine katıldı. Antalya Kundu’da bir otelde düzenlenen kongrede Rektör Özkan'ın yanı sıra Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, SunExpress Havayolu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformu Başkanı Prof. Dr. Fehmi Töre ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

“Tıp biliminin sınırı yok”
Böyle bir kongrede bulunduğu için mutluluk duyduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Tıp fakültemiz öğrencileriyle bir araya geldiğimde ısrarla üzerinde durduğum konuların ilki, hekimlik mesleğinin sınırlarının olmadığıdır. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin, geçerli bir mesleğimiz olduğunu öğrencilerimize anlatırken, ‘İnsanlık uzaya da çıksa bize hep ihtiyaç olacağı’ örneğini veririm. Bugünkü kongre de bunun bir göstergesi. Benim uzmanlık alanım olan plastik cerrahi gibi, havacılık sektörünün gelişimi de savaş ortamında, özellikle de İkinci Dünya Savaşı’nda oldu. Bu hızlı gelişimle ortaya çıkan sorunlar; hukuk, eğitim, ekonomi ve emniyet gibi başlıklarda çözümlerin bulunması gerekliliğini doğurdu. Havacılık tıbbı da bu ihtisas kolları arasında önemli bir yer tutuyor” dedi.

“Pandemi havacılık sektöründe de önemli bir dönüşümün yolunu açacak”
Korona virüs pandemisinin küreselleşme ve havacılık sektöründen bağımsız olarak ele alınmayacağını söyleyen Rektör Özkan, “Küreselleşmeyle birlikte gelinen bugünkü süreçte ise yeni bir tehlike ile karşı karşıyayız. Artık dünyanın bir köşesinde başlayan bir salgın hastalık, turizm ve ticaret gibi ağlar üzerinden kısa sürede tüm insanlığı tehdit etme riski taşımaya başladı. Nitekim Orta Asya veya Çin’de başladığı düşünülen 1347 Veba salgınının Avrupa’ya ulaşması yıllar sürerken, koronavirüs ise Çin’in Wuhan kentinde tespit edildikten sonra haftalar içinde dünyaya yayıldı.” şeklinde konuştu. Bundan sonra da salgınların önemli bir risk olarak varlığını sürdüreceğinin altını çizen Rektör Özkan, “Bu nedenle bir taraftan ülkeler kendi sağlık sistemlerini bu olası salgınlara karşı hazırlarken, diğer taraftan salgınlarla mücadelede küresel bir çalışma için de kolları sıvamalı. Yaşadığımız pandeminin havacılık sektöründe de önemli bir dönüşümün yolunu açacağına inanıyorum. Nasıl ki 11 Eylül terör saldırıları sonrası yeni düzenlemelerle sivil havacılık güvenliği bir daha eski günlerine dönmeyecek şekilde yeniden tasarlandıysa, pandemi sonrası da benzer düzenlemelerin yapılması gereklidir. Mesela 11 Eylül sonrası uçuş ekibinin uçak kaçırma girişimleriyle mücadele etmelerine yönelik eğitim programlarına başlanması gibi, salgınlarla mücadele konusunda da uçuş ekiplerine eğitimler verilebilir. Riskli bölgeler belirlenerek, bu bölgeler için test ve aşı zorunluluğu gibi şartlar getirilebilir” ifadelerini kullandı.

“Havacılık sektörüne akademik destek”
Türkiye’de son yıllarda sivil havacılık sektöründe önemli gelişmeler yaşandığının altını çizen Rektör Özkan, “Havalimanlarımız Avrupa’nın en çok yolcu ağırlayan havalimanları arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları 120’den fazla ülkede 250’nin üzerinde şehre sefer düzenliyor. Yazılım sürecinde üniversite olarak dahil olmaktan gurur duyduğumuz Milli Muharip Uçak gibi projelerle savunma sanayisinde dünyada önemli bir konuma gelmek için çalışıyoruz. Bunun dışında Türkiye’nin ilk Milli Uzay Programı ile nemli hedeflerle dolu bir yol haritası belirlendi. Bu çalışmalara biz de üniversiteler olarak gereken desteği vermeliyiz” diye konuştu.

“2022 yılı için havacılık sektörü umutlu”
SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, pandemi döneminde havacılık konusuna değinerek SunExpress’in pandemi döneminde yaklaşık 3 milyon turist taşındığını belirterek gelecek için umutlu konuştu. Çalışkan bu yıl ulaşılan yolcu sayısında, turizmde rekor kırılan 2019 rakamlarının yüzde 70’ine ulaştıklarını belirterek, 2022 yılında tekrar 2019 verilerine ulaşılmasını beklediklerini açıkladı. Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ise sivil havacılık sektöründen ve pandemi sürecinin sivil havacılığa etkilerine değindi. Çağın eğitim modelinin, yeni sivil havacılığın merkezine oturan bir kavram olduğunu belirten Yüksek, yazılı materyal kitapçıkların dijital olarak dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalar olduğunu ifade ederek doğru içerikler ile doğru bilginin doğru şekilde eğitim olarak verilmesi gerektiğini söyledi. Yüksek, dijital içeriklerin diğer yabancı dillere de uygulanacağını ifade etti. Kongrede protokol üyelerinin fotoğraf çekiminin ardından oturumlar halinde katılımcılara bilgiler verildi.

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