Antalya’da Mevlit Kandili camilerde dualarla idrak edildi

Antalya’da Muratpaşa Camii başta olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar Mevlit Kandili'ni dualarla idrak edip, namaz kıldı.
Alemlere rahmet olarak gönderilen ve Müslümanlar için en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın dünyaya teşrif ettiği gece olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti. Başta Muratpaşa Camii olmak üzere kentteki birçok camiyi dolduran vatandaşlar, namazlarını kıldıktan sonra okunan Mevlidi Şerif ve Kur’ânı Kerim dinleyip geceyi idrak etti.
Muratpaşa Camii'nde düzenlenen programa Antalya Valisi Ersin Yazıcı da katılırken, vatandaşların pandemi kurallarına uygun olarak saf tuttuğu gözlendi.
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