MATSO Başkanı Güngör: “Manavgat Altın Susamı coğrafi işaret ile tescillendi”

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Altın Susamı için yapmış oldukları coğrafi işaret başvurusunun olumlu sonuçlandığını belirterek diğer susamlardan daha kaliteli olan Manavgat Altın Susamı’nın Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendiğini söyledi.

Manavgat Susamı, “Manavgat Altın Susamı’ olarak Türk Patent Enstitüsü’nden coğrafi işaret aldı. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ile birlikte Manavgat Altın Susamı’nın coğrafi işaretle tescillenmesi nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. MATSO binasında gerçekleşen toplantıya MATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, meclis üyeleri ve 2. Meslek (Tarım ve Gıda) komitesi üyeleri ile basın mensupları katıldı.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Güngör, Osmanlı döneminde saray mutfağında kullanılan ve 500 yıl geçmişi olan Manavgat Altın Susamı’na coğrafi işaret almak amacıyla yaptıkları müracaatın Türk Patent Enstitüsü’nce olumlu sonuçlandığını belirterek MATSO ailesi olarak bu yolculuğun sonunda hedefe ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Manavgat adına tescil için ilk çalışmanın, merhum Ahmet Boztaş döneminde yapıldığını dile getiren Güngör, 709 numara ile ‘Manavgat Altın Susamı’nın tescillendiğini kaydetti.



“MATSO Manavgat’ın marka değeri ve ekonomisi için çalışıyor”

MATSO’nun, Manavgat’ın marka değerinin yükselmesi ve ekonomide ürettiği katma değerin artması için kurulduğu günden beri var gücü ile çalıştığını anlatan Başkan Güngör, ilk günkü heyecanla Manavgat’ı her anlamda bir dünya markası yapmak için durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



“Manavgat’ımızda gelişmesine katkı yapmaya çalışıyoruz”

Güngör, “Manavgat ekonomisinin daha çok büyümesi ve ülke ekonomisine ürettiği katma değerin daha çok artması için turizmin yanı sıra tarımın da çağın gereklerine uygun yapılması için çaba sarf ediyoruz. Modern tarımın Manavgat’ımızda gelişmesine katkı yapmaya çalışıyoruz. Merhum Başkanımız Ahmet Boztaş’ın Manavgat’ı modern tarımla tanıştırmak için verdiği emek her zaman bizlere örnek olmuştur. Örnek olmaya da devam edecektir. Başkanımızı rahmetle anıyoruz. Modern tarımla birlikte geleneksel tarımın inovasyonu, yeniden şekillenen dünya düzeninde rakiplerle mücadele edilebilmesi için olmazsa olmaz koşullardandır” dedi.



“Manavgat Altın Susamı’nın aroması ve yağ oranı yüksek”

2014 yılında Manavgat Ziraat Odası’nın Manavgat Altın Susamının tescili için kendi alanında çalışma yaparak sürece katkı sağladığını ifade eden Güngör, “Manavgat’ın mikro klima özelliğinden ve toprağının verimliliğinden kaynaklı Manavgat Altın Susamının hem aroması hem de yağ oranı daha yüksektir. Diğer susamların yağ oranı yüzde 40 civarında iken Manavgat'ta yetişen susamın yağ oranı yüzde 60 seviyelerinde olduğu BATEM tarafından yapılan bilimsel analizlerle de kanıtlanmıştır” diye konuştu.



“Saray mutfağını süslüyordu”

Manavgat "Altın Susamı"nın 15'inci yüzyılda Osmanlı Saray mutfağında kullanıldığının altını çizen Güngör, Osmanlı döneminde saray mutfağında susamdan yapılan tatlı ve tahinin Manavgat'tan gittiğine dair Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behcet Karaca’nın doçentlik tezinde bilgiler yer almaktadır.



“Susam üreticilerine destek sağlanması için girişimlerde bulunacağız”

Önümüzdeki yıllarda, başta susam/tahin üreticilerimiz olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yapacağımız planlama ve projelendirme ile son yıllarda azalan susam ekimini artırmak için çaba göstereceğiz. Susam üreticilerine destek sağlanması için girişimlerde bulunacağız. Bu vesileyle, Manavgat Altın Susamı için aldığımız Coğrafi İşaretin kentimize ve üreticilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.



“Üretimin 5’te 1’i Manavgat’tan”

Güngör, Türkiye’de susam ekili 257 bin dekarda 19 bin ton civarında hasat gerçekleştirildiğini belirtti. Antalya’da yaklaşık 54 bin dekar alana ekilen susamdan yaklaşık 4.5 ton civarında hasat edildiğine değinen Güngör, “Manavgat’ta 45 bin dekar alandan 3.8 ton susam elde edilmektedir. Türkiye’de üretilen susamın yaklaşık beşte biri Manavgat’tan karşılanmaktadır” dedi.



“Manavgat Altın Susamı’nın diğer bölgelerde yetişen susamdan farkı”

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise kilogramı 8 9 liradan satılan susam fiyatının geçen sene 16 17 liraya yükseldiğini belirterek bu yıl, fiyatı revize ettirmeyi düşündüklerini kaydetti. Metin, Manavgat Altın Susamı’nın diğer bölgelerde yetişen susamdan farkı nedeniyle coğrafi işaret almaya hak kazandığından bahsetti. Metin, “İlçeye has özelliği olan bir ürünümüzdür, diğer yerlerde Muğla’da, Mersin tarafında da yetişir ama Manavgat susamının artısı var. Onun için coğrafi işaret aldı. Ziraat Odası olarak biz üretim olarak, MATSO ise ticaret ve ekonomiye kazandırılması boyutunda Manavgat Altın Susamı’na hak ettiği değere ulaştıracağız” şeklinde konuştu.



“Manavgat'ın yöresel ürünleri fuarda görücüye çıkacak”

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 20 24 Ekim’de Antalya ANFAŞ’ta gerçekleştirilecek 11. Yöresel Ürünler Fuarı’nda, Manavgat’ı Manavgat Altın Susamı, portakal, nar, zeytin, defne, karpuz, keçiboynuzu, muz, ejder meyvesi, avokado, mango, papaya ve pasiflora olmak üzere toplam 13 ürünle tanıtacaklarını söyledi. Güngör, “Fuar hazırlığımızı tamamladık. Görsel olarak çok güzel bir stant hazırladık. Manavgat’ın çok sayıda yöresel ürününün yanında bu yıl coğrafi işaret aldığımız Manavgat Altın Susamı’nı da her zaman olduğu gibi tanıtmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

