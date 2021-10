Strongman Şampiyonlar ligi 2021 Dünya Finalleri Alanya’da yapılacak

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı MLO Strongman Champions League (SCL) Dünya Serisinin 2021 yılı finalleri 13 ve 14 Kasım 2021’de Alanya’da yapılacak. Ve 2021 lig şampiyonu Alanya’da belli olacak.Yıl boyunca farklı 13 ülkede toplam 16 yarışlık bir seriden oluşan ve her ülkeden en güçlü sporcuların katılabildiği Strogman Şampiyonlar Ligi Dünya serisi tüm dünyada ilgi ile izleniyor. Sporcular yarış başına kazandıkları ödüllerin yanında seride topladıkları puanlarla lig şampiyonu olmak ve büyük ödülü alabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyorlar. Kendi ülkelerinin en güçlüleri olan sporcuların bu serideki ana hedefi şampiyonların şampiyonu olabilmek ve bu ünvanı almak.



“Ağır bir sorumluluk”

Strongman Champions League Dünya Serisi Türkiye Direktörü Şükrü Cimrin 2019’da ilk kez Alanya ve Türkiye olarak takvime girildiğini ve başarılı ile gerçekleştirilen yarışlardan sonra Strongman merkez komitesi ile Türkiye’nin takvimde kalıcı olarak yer almasına karar verildiğini söyledi. Cimrin, ağır bir sorumluluğun içine girildiğini belirterek "Bu kararın alınmasında bu organizasyona destek veren ve arkamızda duran tüm kurumlarımızın ve sponsorlarımızın çok büyük payı var" dedi.



"Dünya finalleri Alanya'da"

2020 yılında pandemi koşulları nedeniyle gerçekleşemeyen yarışlardan sonra bu yıl dünya finallerinin Alanya’da yapılacağını ve 2021 sezonunun Alanya’da son bulacağının altını çizen Cimrin, "1314 Kasım 2021’de gerçekleştireceğimiz Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Finallerini 2019’da olduğu gibi Alanya’nın 2 önemli ve görsel noktası olan ünlü Kleopatra Plajı ve İskele Meydanı’nda yapmayı planlıyoruz. Birinci gün Kleopatra Plajı’nda 3 yarış ve ikinci gün iskele şelale önünde yapacağımız 3 yarış olmak üzere toplam 6 yarış olacak. Yarışlarımız halkımıza açıktır ve tüm halkımızı dünyanın en güçlü insanlarının fizik kurallarını zorlayan bu görsel şovunu izlemeye davet ediyoruz” dedi.



"Türkiye'den seri olarak izlenebilecek"

Champions League'nın dünyada 110 ülkede televizyondan dizi olarak yayınlandığı ve her yarışın 50 dakikalık bir bölüm haline getirildiğini belirten Cimrin, "2019’da Alanya’da yaptığımız yarışlar da tüm dünyada yıl boyunca yayınlandı ve Alanya’mız ve Türkiye’mizin tanıtımı anlamında milyonlarca izleyiciye televizyondan ulaştı. Yarışların Türkiye’deki yayın hakkı sahibi Dmax’de lig bitimi sonrasında yarışları Türkiye’den seri olarak izleyebileceğiz. Ayrıca bu yıl dünya finallerinin Alanya’da yapılıyor olmasında dolayı Alanya etabının her bir günü ayrı bir bölüm olarak çekilecek ve iki bölüm olarak yayınlanarak etkileşimimiz tüm dünya televizyonlarında iki kat artacak" diye konuştu.



“Alanya tanıtımı yarış alanı ve çevresiyle sınırlı kalmayacak”

Alanya'nın tanıtımının yarış alanı ve çevresiyle sınırlı kalmayacağını, TV programları ile görüntülerin kullanılacağını belirten Cimrin, "Çekilecek programları daha renkli kılmak için yarış dışında sporcular, Alanya’nın güzelliklerini hazırladığımız gezi programı kapsamında deneyimleyecek. Bu gezilerden elde edilen görüntüleri de TV programlarında kullanacağız ve Alanya tanıtımımız sadece yarış alanı ve çevresiyle sınırlı kalmayacak. Alanya Belediyemizin ev sahipliğinde, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuzun ana sponsorları Cleopatra Ink ve Sunprime CLounge Hotel. Bunun yanında 7/24 transfer firmamız hafta boyunca tüm transfer ve ulaşımlarımızı üstlenerek ulaşım sponsorumuz olacak. Diğer sponsorlarımızı da önümüzdeki günlerde paylaşmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

