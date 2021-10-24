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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaleiçi, yaşayan antik şehirlerin merkezi oluyor

İHA

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali'ne katılan 10 ülkeden 15 belediye başkanı, gönderdikleri mesajlarda Antalya'nın tarihi kent merkezinde harika bir dört gün geçirdiklerini belirterek, "Ortak sorunlara ortak çözümler bulmak için birbirimize yardım etmeliyiz" görüşünde birleşti.

Kaleiçi, yaşayan antik şehirlerin merkezi oluyor

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali’ne katılan 10 ülkeden 15 belediye başkanı, gönderdikleri mesajlarda Antalya’nın tarihi kent merkezinde harika bir dört gün geçirdiklerini belirterek, “Ortak sorunlara ortak çözümler bulmak için birbirimize yardım etmeliyiz” görüşünde birleşti.
Geçen yıl pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen Kaleiçi Old Town Festivali, bu yıl 14 17 Ekim tarihlerinde yeniden Antalya’nın tarihi kent merkezinin sokaklarına, meydanlarında gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi’nin 6’ncısını düzenlediği festivalle, Kaleiçi’nin farklı noktalarında konserleri, söyleşileri, deneysel sanat çalışmalarıyla 187 ayrı etkinlik gerçekleştirildi. Festivale 21 ülkeden 36 şehir katıldı. Romanya’dan Kobylka ve Sibiu, Bosna Hersek’ten Jajce, Visoko ve Zavidovici, Çekya’dan Pribor, Almanya’dan Heusenstamm ve Muggensturm Bulgaristan’dan Kazanlak, Ukrayna’dan KamianetsPodilskiy ve Pechersk, Litvanya’dan Panevezys, Slovenya’dan Kranj, Moldova’dan Komrat, İtalya’dan Gradara şehirleri festivale belediye başkanı düzeyinde yer aldı. Belediye başkanları, gönderdikleri mesajlarda, harika bir festival geçirdiklerini belirtirken yaşanan ortak sorunlara ortak çözümler aramanın önemine dikkat çekti.

“Deneyim vurgusu”
Kobylka Belediye Başkanı Edyta Zbiec, ikinci kez festivalde yer aldıklarını belirterek, “Birçok ülke ile tanışabildiğimiz, deneyim alışverişinde bulunabildiğimiz, farklı kültürleri görebildiğimiz için çok mutluyuz. Bizim için büyük keyif aldığımız bu festivale katılmak onur verici” diye konuştu.

“Şaşırtıcı derecede olumlu”
Romanya’nın Orta Çağ şehirlerinden UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Sibiu’nun Belediye Başkanı Astrid Fodor, ilk kez Kaleiçi Old Town Festivali’ne katıldıklarını belirterek, festival boyunca gördükleri her şeyden çok etkilendiklerini söyledi. Fodor, “Harika bir şehir. Harika bir festival. Gerçekten büyülü bir atmosfer. Gerçekten harika izlenimler edindik. Her şey bizim için şaşırtıcı derecede olumlu” dedi.

“Ortak sorunlar ortak çözümler”
İtalya’nın Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi, ise “Kaleiçi Old Town Festivali, Dünya'da antik şehir yönetimine sahip bizler için muazzam bir fırsat başlattı. Buraya gelmek, deneyimlerimizi paylaşmak oldukça değerli. Hep birlikte sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi tartışıyoruz. Benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Ortak sorunlara ortak çözümler bulmak için birbirimize yardım etmeliyiz” diye konuştu.

“Yeni fikirler yeni projeler”
Kazanlak Belediye Başkanı Galina Stoyanov ise Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın davetiyle ilk kez festivalde yer aldıklarını belirtti. Stoyanov, “Biz tarihi kentler, herkesin tekrar keşfetmesi gereken dünya mirasıyız. Bir arada olduğumuz ve katılımcı her bir kentin, turizmdeki tecrübe ve geleneklerinden faydalanma imkanı bulduğumuz için çok memnunuz. Burada yeni dostlar edindik, yeni fikirler ve projeler bulduk” diye konuştu.

“Çok etkilendim”
Pribor Belediye Başkanı Jan Malik ise “Tarihsel miras ve insan hakları kapsamında Muratpaşa Kaleiçi’nde düzenlenen bu harika festivalden çok etkilendim. Benim ve buradaki meslektaşlarım için gerçekten harika bir deneyim. Avrupa'dan ve dünyanın her yerinden birçok güzel insanla tanıştım. Ayrıca birçok Muratpaşalı insanla tanıştım. Dostane olarak şunu söyleyebilirim ki, ‘Birbirimizle tanışmak, tecrübelerimizi birbirimize aktarmak oldukça önemli” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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