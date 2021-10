Solo Türk, gösteri öncesi provayla Antalya semalarında gövde gösterisi yaptı Solo Türk Antalya’daki gösterisi öncesi deneme uçuşu gerçekleştirdi Antalya semaları Solo Türk’ün sesiyle yankılandı

Solo Türk F16 Gösteri Ekibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim Cuma günü Antalya'daki gösteri öncesi hazırlıklarına Konyaaltı plajları Olbia kent meydanında prova yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F16 C Blok40 jet savaş uçağını kullanarak yaptığı tek kişilik hava akrobasisi filosuna verilen isim olan Solo Türk, ana hava akrobasisi gösteri takımı Türk Yıldızları gibi Türk pilotlarının manevra kabiliyeti ve eğitim seviyesini izleyicilere sunuyor. İlk gösterisini Türk Hava Kuvvetlerinin 100'üncü yıl etkinlikleri için sergileyen Solo Türk, 15 Nisan 2011 tarihindeki bu etkinlikte Ankara'daki Akıncı Hava Üssü'nde boy göstermişti. Teknofest İstanbul gibi yerel ve uluslararası etkinliklerde gösteri uçuşları icra eden filo, özellikle milli bayramlarda uçuşlar gerçekleştiriyor.



Vatandaşlar Solo Türk'ü izlemek için sabırsızlanıyor

Antalya semalarında öğle saatlerinde görünen iki adet F16 C tipi gösteri uçağı, 10 dakika boyunca gökyüzünde kalarak Antalya semalarında adeta gövde gösterisi yaptı. Uçakların sesini duyan vatandaşların 29 Ekim kutlamalarındaki Solo Türk gösterisi için olan heyecanı şimdiden had safhaya ulaştı.

