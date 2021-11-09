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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İmar paftalarına QR kod uygulaması

İHA

İmar paftalarına QR kod uygulaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, imar planlarının tüm şehirde şeffaflığını sağlamak ve vatandaşların doğrudan, en hızlı şekilde imar planlarına erişebilmesi için İmar Otomasyon Sistemi (İMOS) kurdu. Sistem ile imar paftalarında QR kod uygulamasını hayata geçirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in planlı, kurallı, kimlikli bir kent vizyonu çerçevesinde önemli bir projeyi hizmete koydu. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın çalışmasıyla kurulan İmar Otomasyon Sistemi (İMOS) ile onaylı plan paftalarına “karekod” eklenerek, vatandaşların plan raporu, plan hükmü ve plan sınırına online erişim sağlandı.

Şeffaf uygulama
Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Şube Müdürlüğü Şehir Plancısı Salih Sandal, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilke imza atarak imar paftalarında QR Kod uygulamasına geçtiğini kaydederek, “QR kod hayatımızda her türlü veriye ulaşmamızı kolaylaştırdı ve hızlandırdı. Bu kapsamda gelişen teknolojiyi yakından takip ederek proje ve hizmetlerine entegre eden Büyükşehir Belediyesi de kurduğu İMOS sistemi üzerindeki uygulama ile imar paftaları, plan raporu, plan hükmü ve diğer bilgileri dijital ortama taşıyarak bir bütünlük sağlıyor. Pafta üzerindeki QR kodu telefonunda okutan kullanıcı, paftanın coğrafi olarak nerede olduğuna, plan hükmüne, plan raporuna ve ne zaman askıya çıkıp indiği gibi bilgilere ulaşabiliyor. Böylece onaylanan plana ilişkin her türlü bilgiyi şeffaf şekilde doğrudan elde edebilecek. Uygulama hem teknolojik bir yatırım hem de çevreci bir uygulama. Sayfalarca rapor çıktısı alınmasının önüne geçilerek kâğıt israfını da engellenecek” diye konuştu.

Coğrafi web imar planı askı uygulaması
Nazım Plan Şube Müdür Vekili Şehir Plancısı Serdar Pallavuş da İMOS kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarihinde bir ilk olarak hayata geçen Online Konumsal Plan Askı Sistemi hakkında şu bilgileri verdi: “İmar Otomasyon Sistemi (İMOS) ile entegre olarak coğrafi konumlu web askı uygulamasını geliştirdik. Yeni geliştirilen web askı uygulamasıyla vatandaşlar parsellerin ada parsel numarası ile sorgulayarak planlamanın içinde olup olmadığını ya da çevresinde plan değişikliği olup olmadığını görebilecek. Vatandaşlar daha şeffaf daha ulaşabilir şekilde belediyeye gelmeden parsellerini sorgulayarak detaylı bilgilere ulaşabilecek. Uygulama www.antalya.bel.tr adresinde ‘Bilgi Edin’ kısmındaki ‘İmar Plan Tadilat Duyuruları’ bölümünde yayınlanmaya başladı. Uygulama ile harita ve uydu fotoğrafları üzerinden de inceleme imkanı sağlanıyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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