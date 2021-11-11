Alanya'da 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde emniyet ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan depo sahibi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Alanya Kom Grup Amirliğince Alanya genelinde kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Payallar Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir depoda kaçak akaryakıt olduğu bilgisi alınması üzerine söz konusu depoya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Depo içerisinde Her biri bin litre olan varillerden 11 adet içerisi akaryakıt ile dolu varil, bin litre kapasiteli yarısına kadar akaryakıt dolu varil, 7 adet 200 litrelik içerisi akaryakıt dolu bidon, 4 adet 50 litrelik içerisi akaryakıt dolu bidon olmak üzere toplamda 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca 14 adet bin litre kapasiteli boş varil ve üzerinde VOLT ibaresi bulunan pompa düzeneği ele geçirildi. Söz konusu deponun M.A isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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