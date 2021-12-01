Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 6 - Osmaniyespor FK: 0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda Alanyaspor, sahasında TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Osmaniyespor Futbol Kulübü’nü 60 mağlup ederek 5. tura yükseldi.



Maçtan dakikalar

16. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Buluthan’ın vuruşu kalecide kaldı.

20. dakikada Borja’nın sol kanattan ceza sahası içine çevirdiği topta ön direğe hareketlenen Diedheionu’nun vuruşu ağlarla buluştu. 10

54. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Candeias’ın pasında ön direğe hareketlenen Emre Akbaba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 20

58. dakikada Candeias’ın uzun pasında ceza alanında topla buluşan Eduardo, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara yolladı. 30

69. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca, kale çizgisine indikten sonra pasını gönderdi, kale önünde Oğuz Aydın düzgün bir vuruşu filelere gitti. 40

81. dakikada Candeias’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Efecan Karaca, ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 50

87. dakikada Efecan Karaca’nın pasıyla ceza alanına giren Tetah, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 60



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Cemiş Tunç xx, Emir Eray Eyisoy xx

Alanyaspor: Yusuf Karagöz xx, Buluthan Bulut xx, Eduardo xx (Oğuz Aydın dk. 67 xxx), Milinovic xx, Fatih Aksoy xx (Efecan Karaca dk. 61 xx), Borja xx (Ahmet Gülay dk. 46 x), Candeias xx, İsmail Zehir xx, Furkan Bayır xx, Candeias xx, Emre Akbaba xxx (Juanfran dk. 61 x), Diedhiou xxx (Tetah dk. 82 x)

Yedekler: Marafona, Babacar, Mevlja, Yusuf Özdemir, Davidson

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Osmaniyespor FK: Mehmet Akif Önal x, Ahmet Ayhan x, Mehmet Sefa Etöz x (Burak Kara dk. 59 x), Bora Taşdemir x, Ahmet Taner Çukadar x, Ali Mevran Ablak x (Muhammet Mustafa Gundak dk. 59 x), Muzaffer Gebeci x (Ali Sinan Gayla dk. 59 x), Hüseyin Sürmeneli x (Mert Korkmaz dk. 67 x), Yağız Rüştü Aktaş x, Onur Kızıltaş x, Gökhan Lale x (Talha Hançer dk. 84 ?)

Yedekler: Mehmet Mert Islah, Sinan Altınel

Teknik Direktör: İsmail Cem Cambaz

Goller: Diedhhiou (dk. 20), Emre Akbaba (dk. 54), Eduardo (dk. 58), Oğuz Aydın (dk. 69), Efecan Karaca (dk. 81), Tetah (dk. 87) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Gökhan Lale, Yağız Rüştü Aktaş (Osmaniyespor FK), İsmail Zehir (Alanyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.