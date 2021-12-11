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Müşteriyi darbettiği öne sürülen telefoncu konuştu: Bugün olsa yine yaparım

DHA

Müşteriyi darbettiği öne sürülen telefoncu konuştu: Bugün olsa yine yaparım


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da çalıştığı cep telefonu tamir dükkanında, bozulan cep telefonunu tamir ettirmek isteyen Ramazan Yılmaz´ı çıkan tartışmada darbettiği öne sürülen Ferhat Eren, kendisini savundu. Eren, "Kayda girmeden önce eşimin, arkadaşlarımın, müşterilerin yanında sinkaflı konuştu. Yaptığımdan pişman değilim. Bugün olsa yine yaparım" dedi.
Olay, 13 Ekim'de Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki cep telefonu tamiri yapan dükkanda yaşandı. Ramazan Yılmaz, arızalanan cep telefonunu kurye aracılığıyla tamirciye gönderdi. Tamiri yapılan telefon 15 gün sonra yeniden arızalandı. Bu kez Yılmaz, kendisi tamirciye giderek telefonunu bıraktı. Daha sonra telefonunun tamir edildiği belirtilerek kuryeyle Yılmaz'ın evine gönderildi. Arızanın giderilmediğini, telefonunun tamamen kullanılmaz hale geldiğini iddia eden Yılmaz, iş yerini arayarak mağduriyetinin giderilmesini istedi. Telefonda Yılmaz ile iş yeri çalışanı Ferhat Eren arasında tartışma çıktı. Eren´in kendisine hakaret ettiğini öne süren Yılmaz, tamir dükkanına gitti. Yılmaz, burada Eren´in saldırısına uğradığını belirtti.
Ramazan Yılmaz, avukatı aracılığıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'kasten yaralama', 'dolandırıcılık' ve 'hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, saldırı anı görüntülerini, darp raporu ve sosyal medyada hakkında yapılan hakaret mesajlarını da delil olarak sundu. Yılmaz'ın çektiği görüntülerde dükkana girişi, içerideki kişiye hitaben, 'Selamünaleyküm. Bu şahıs Ferhat Eren, bana telefonda küfreden' dedikten sonra saldırıya uğraması yer alıyor.
'TAHRİK ETTİ'
Olayla ilgili haberin yayınlanmasının ardından DHA'ya konuşan telefon tamircisi Ferhat Eren, yaşananların telefon tamiriyle alakası olmadığını belirterek, "Temmuz ayında yaşanan bir olaydan kaynaklı. Daha önce şahsın telefonuna bir işlem yaptık. O da bizi Tüketici Hakem Heyeti ile mahkemeye verdi. Buralardan takipsizlik çıktı. Telefonla arayıp bana ağza alınmayacak sinkaflı küfürler etmeye başladı. Bana 'bekle orada geliyorum' dedi. Ben de 'inşallah gelirsin' dedim. Elinde telefon vardı. Sokakta telefon kaydına girmeden önce küfürler etti. Sonrasında kayda girerek iş yerinden içeri girdi" dedi.
Ramazan Yılmaz, içeri girince elindeki telefona tekme attığını sözlerine ekleyen Ferhat Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yalan yok. Elindeki telefona tekme attım. Vurdum. Bugün olsa bir daha yaparım. Çünkü, o gün burada benim eşim, çalışanlar ve müşteriler vardı. Olay öncesinde beni tahrik etmek için elinden geleni yaptı. Kayıttan önce küfretmesi mi? Telefonla kayıt alması mı? Müşterilerimin yanında 'dolandırıcı firma' gibi kelimeler kullanması mı? Ben yaptığımdan pişman değilim. Bugün olsa yine yaparım. Tamamen tahrik etti. Bu kişinin ruh sağlığı da yerinde değil."
'PARASINI İADE ETTİK'
Telefon tamiriyle ilgili de bilgi veren Ferhat Eren, "Bu kişi, Temmuz ayında şarj soketi değişimi için geldi. Yaptık ve ücretini aldık. Tamirden 20 gün sonra bu kişi yazılım sorunundan dolayı yine bize geldi. Soketle alakasız bir durumdu. O sorunu da çözdük. Bir gün sonra yine aynı sorunla geldi. Yine yaptım. Bir kez daha aradığında 'gel paranı iade edeyim, bu telefonun ana kartında kronik bir sıkıntı var tamir olmaz' dedim. O da gelip ücretini aldı. O günden sonra davalar açmaya başladı" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-12-11 15:08:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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