Finike Devlet Hastanesi’ne ‘Sağlık Turizmi Yetkilendirme Belgesi’

Antalya Finike Devlet Hastanesi, Sağlık Turizmi Yetkilendirme Belgesi aldı. Alınan belge ile uluslararası hastalara da hizmet verebilecekleri söyleyen Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Yücel Kurt, “Artık bu belge ile yurtdışından gelen hastalarımız hastanemizin tüm birimlerinde sağlık hizmeti alabilecekler. Amacımız, ilçemize ve bölgemize verdiğimiz hizmetin kalitesini en üst düzeye çıkarmaktır” dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Yücel Kurt’a Sağlık Turizmi Yetkilendirme Belgesini takdim etti. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yetkilendirme belgesini Alanya’dan sonra alan tek ilçe Finike oldu. Finike Devlet Hastanesi, Antalya’da Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesinden sonra ‘Sağlık Turizmi Yetkilendirme Belgesi’ olan 5. hastane oldu.



"Uluslararası hastaları da kabul etmeye başlayacağız"

Konu ile ilgili konuşan Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Yücel Kurt, yaptığı açıklamada “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamında, Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterlerine ve Yönetmeliğin genel esaslarına uyarak, Uluslararası Sağlık Turizmi faaliyetinde bulunmaya hak kazandık. Hastanemizde yabancı dil bilen personeller, internet sitemizin dil güncellemeleri gibi birçok hazırlık yaparak bu belgeyi aldık. Hastanemiz tecrübeli ve deneyimli hekim kadrosuyla ve ileri teknoloji altyapıyla bölgemize hizmet vermeye devam ediyorken, artık uluslararası hastaları da kabul etmeye başlayacağız. Artık bu belge ile yurtdışından gelen hastalarımız hastanemizin tüm birimlerinde sağlık hizmeti alabilecekler. Amacımız, ilçemize ve bölgemize verdiğimiz hizmetin kalitesini en üst düzeye çıkarmaktır. Sağlık turizmi belgesini almamızın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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