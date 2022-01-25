Şüpheli hareketlerde bulunan şahsın üzerinde tabanca bulundu

Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarmanın devriye faaliyetinde şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ile 3 adet 9 minimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İslamlar Mahallesinde bugün devriye faaliyeti icra edildi. devriye faaliyeti esnasında M.Ş.A. isimli şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan kaba üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ile 3 adet 9 minimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.