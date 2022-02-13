Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 30 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahası yayından Karamoh’un şutunda, top kaleci Sousa’da kaldı.

55. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan pasına hareketlenen Borini’nin şutu, kale direğinin yanından auta gitti.

83. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Salibur’un çaprazdan sert şutunda top, uzak direği sıyırarak auta gitti.

85. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Doğukan’ın yerden pasına hareketlenen Mehmedi’nin topa dokundu, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp ağlarla buluştu. 30



Stat: Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Antalyaspor: Sousa xx, Bünyamin Balcı xx, Floranus xx, Naldo xx, Kudriashov xxx, Hakan Özmert xx (Poli dk. 69 x), Fernando xxx, Ndao xx (Ghacha dk. 61 xx), Doğukan Sinik xxx (Sinan Gümüş dk. 89 ?) Fredy xx (Mehmedi dk. 61 xxx), Luiz Adriano xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 70 xx)

Yedekler: Mehmet Ataberk, Nuri Şahin, Haji Wright, Mustafa, Doğukan Nelik

Teknik Direktör: Alfons Franciscus Groenendijk

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih Dursun x, Luckassen xx, Zukanovic x, Caner Erkin xx, Bistrovic x (Levent Mercan dk. 62 x) Biglia xx, Emre Mor x (Ahmed Musa dk. 62 x), Toure xx (Jimmy Durmaz dk. 46 x), Karamoh x (Salibur dk. 78 x), Borini xx

Yedekler: Utku, Serhat, Balkovec, Alparslan, Burak, Baniya

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Fernando (dk. 17), Kudriashov (dk. 30), Mehmedi (dk. 85) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Bistrovic, Biglia, Viviano (Fatih Karagümrük), Mehmedi (Antalyaspor)

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