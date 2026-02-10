Canlı
        Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü evinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 21:15 Güncelleme: 10.02.2026 - 21:15
        Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü evinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktiksel uygulamalarla sona erdi.


        Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

