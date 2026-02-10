Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü evinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktiksel uygulamalarla sona erdi. Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.