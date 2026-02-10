Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürüye 11 bin 668 lira ceza uygulandı. Oba Mahallesi Dim Tüneli mevkisinde tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, şerit izleme kurallarına uymama ve saygısızca araç kullanma ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Kimliği belirlenen sürücüye 11 bin 668 lira para cezası verilirken, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu, araç trafikten men edildi. Sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürme anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.