        Haberleri

        Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Dağlı'ya ödül verildi

        Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) tarafından düzenlenen törende, Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Dağlı'ya ödül verildi.

        Giriş: 10.02.2026 - 18:00 Güncelleme: 10.02.2026 - 18:00
        Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Dağlı'ya ödül verildi
        Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) tarafından düzenlenen törende, Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Dağlı'ya ödül verildi.

        Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen organizasyonda konuşma yapan Dağlı, KEMİAD yetkililerine teşekkür etti.

        Hastaneyi evi, çalışanları ailesi, hastaları da misafir kabul ettiğini dile getiren Dağlı, "Amacımız sadece tedavi değil, aynı zamanda sıcak ve güvenli bir ortam sunmak." dedi.

        Hastaneyi çok daha iyi yerlere getireceklerini belirten Dağlı, "Hastaneye gelen vatandaşlarımız bir dertle geliyorlardı. Onlara biz derman olmak zorundayız ve bir dert daha eklememek için, derman olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Dağlı'ya ödülü takdim edildi.

        Programa Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

