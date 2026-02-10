Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Dağlı'ya ödül verildi

Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) tarafından düzenlenen törende, Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Dağlı'ya ödül verildi.



Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen organizasyonda konuşma yapan Dağlı, KEMİAD yetkililerine teşekkür etti.



Hastaneyi evi, çalışanları ailesi, hastaları da misafir kabul ettiğini dile getiren Dağlı, "Amacımız sadece tedavi değil, aynı zamanda sıcak ve güvenli bir ortam sunmak." dedi.



Hastaneyi çok daha iyi yerlere getireceklerini belirten Dağlı, "Hastaneye gelen vatandaşlarımız bir dertle geliyorlardı. Onlara biz derman olmak zorundayız ve bir dert daha eklememek için, derman olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Dağlı'ya ödülü takdim edildi.



Programa Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı da katıldı.

