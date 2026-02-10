Aksu'da "Atık Yönetimi ve Sıfır Atık" eğitimi düzenlendi

Aksu Belediyesince, otellerde görev yapan personele yönelik "Atık Yönetimi ve Sıfır Atık" eğitimi gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, turizm sezonu öncesi yapılan eğitimler, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve ERENSAN işbirliğinde düzenlendi.



Programda, atıkların kaynağında ayrıştırılması, sıfır atık uygulamaları, çevresel sürdürülebilirlik ve yasal yükümlülükler konuşuldu.



Aksu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Alptekin, çevreye duyarlı turizm anlayışının önemine dikkati çekti.



Turizm faaliyetlerinin çevreye duyarlı şekilde devam etmesinin ilçe ve gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını belirten Alptekin, bu kapsamda çalışmalar yapacaklarını ifade etti.



İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zeynep Demirel de turizm sektöründe sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu kaydetti.



Programda, Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu ile ERENSAN çevre mühendislerinden Güler Yazıcıoğlu da katıldı.

