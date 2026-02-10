Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde "Zeynep Işık'ı Anma Konseri" düzenlendi

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), uzun yıllar kurumun başkemancılığını üstlenen Zeynep Işık'ı, sevdiği eserlerden oluşan özel konserle andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 14:32 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde "Zeynep Işık'ı Anma Konseri" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), uzun yıllar kurumun başkemancılığını üstlenen Zeynep Işık'ı, sevdiği eserlerden oluşan özel konserle andı.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar kurumun başkemancılığını üstlenen ve 2017'de hayatını kaybeden sanatçı Zeynep Işık anısına konser düzenlendi.

        Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen "Zeynep Işık'ı Anma Konseri"nde, sanatçının müziğe adanmış yaşamını, daha önce birlikte sahne aldığı meslektaşları yorumladı.

        Antalya DOB orkestrasını şef İbrahim Yazıcı yönetti, başkemancı koltuğunda ise Zeynep Işık ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan Halit Barış Öğüt yer aldı.

        Konserde soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Antalya Senfoni Orkestrası başkemancısı Olgu Kızılay solist olarak sahne alırken, Müge Öğüt ve Tolga Burçak danslarıyla konsere eşlik etti.

        - Zeynep Işık

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk başkemancısı Sedat Ediz'in torunu, emekli piyanistlerden Ayşe Ediz'in kızı olarak Ankara'da dünyaya gelen Zeynep Işık, müzik eğitimine erken yaşta başladı.

        Ankara Devlet Konservatuvarını birincilikle tamamlayan sanatçı, eğitimini İtalya'daki Conservatorio Giuseppe Verdi'de aldığı diploma ile uluslararası düzeye taşıdı. Akdeniz Gençler Orkestrası'nda ve çeşitli uluslararası orkestralarda başkemancı olarak görev alan Işık, bu görevini Antalya DOB'da sürdürdüğü dönemde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Sağlık çalışanı, kendi kendini kurtardı!
        Sağlık çalışanı, kendi kendini kurtardı!
        Dehşet üstüne dehşet! Kurye kılığında katliamda yeni ayrıntılar!
        Dehşet üstüne dehşet! Kurye kılığında katliamda yeni ayrıntılar!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        ChatGPT reklam göstermeye başladı!
        ChatGPT reklam göstermeye başladı!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Antalya'da "Dijital İnsan" zirvesi düzenlendi
        Antalya'da "Dijital İnsan" zirvesi düzenlendi
        ASAT'tan su kayıplarına karşı ana sayaç uygulaması
        ASAT'tan su kayıplarına karşı ana sayaç uygulaması
        Denizli'deki bir firmaya kurulan GES ile 2 milyon 546 bin 877 kg karbondiok...
        Denizli'deki bir firmaya kurulan GES ile 2 milyon 546 bin 877 kg karbondiok...
        Büyükşehir Çoban Haritası Projesi ile 508 çobana destek oldu
        Büyükşehir Çoban Haritası Projesi ile 508 çobana destek oldu
        Görev yaptığı adliyede ölü bulunan güvenlik görevlisi gözyaşlarıyla uğurlan...
        Görev yaptığı adliyede ölü bulunan güvenlik görevlisi gözyaşlarıyla uğurlan...
        Ukrayna Kültür Parkı, Kievli öğrencilerin tasarımlarıyla yenilendi
        Ukrayna Kültür Parkı, Kievli öğrencilerin tasarımlarıyla yenilendi