Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Culinary Forumu gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak

        Gastronomi sektörünün geleceğine eğitim ve yenilikçi fikirlerle yön vermek amacıyla düzenlenen Culinary Forum, 17-18 Şubat'ta Antalya'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:46 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Culinary Forumu gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gastronomi sektörünün geleceğine eğitim ve yenilikçi fikirlerle yön vermek amacıyla düzenlenen Culinary Forum, 17-18 Şubat'ta Antalya'da yapılacak.

        Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Murat Aslan, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Arman ve gastronomi alanında uzun yıllar kurumsal iletişim çalışmaları yürüten Selcan Karaburun tarafından hayata geçirilen forum, 4'üncü kez, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek.

        Bu yıl "Xchange" (Değişim) temasıyla gerçekleştirilecek forumda, gastronomi eğitimi yalnızca teknik bir alan olarak değil, yerel ürün, sürdürülebilirlik, mutfak kültürü ve küresel vizyon ekseninde değerlendirilecek.

        Her yıl mutfakta yetişen yeni kuşaklarla, bilgiyi üreten akademiyi ve deneyimi taşıyan şefleri aynı zeminde buluşturan forum kapsamında, sektörün önde gelen isimleri, öğrencilere tecrübelerini aktaracak, networking ve portfolyo buluşmaları da gastronomi ve aşçılık öğrencilerinin kariyerlerinde yeni rotalar çizmelerine yardımcı olacak.

        Culinary Forum Kurucu Ortağı Murat Aslan, AA muhabirine, geçen yıl 7 bin 500 kişiyi ağırladıklarını, bu yıl da bu rakamı geçeceklerini söyledi.

        Forumda gastronomi turizminin, yapay zekanın gastronomideki etkisinin, mutfak kültürünün, Türk lezzetlerinin konuşulacağını dile getiren Aslan, "86 konuşmacımız var, hepsi alanlarında profesyoneller. Forum sektör tarafından benimsendi. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi

        Benzer Haberler

        Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı
        Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı
        Alanya'da kaya sansarı vatandaşlarca görüntülendi
        Alanya'da kaya sansarı vatandaşlarca görüntülendi
        Barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma (2)
        Barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma (2)
        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde "Zeynep Işık'ı Anma Konseri" düzenlendi
        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde "Zeynep Işık'ı Anma Konseri" düzenlendi
        Antalya'da "Dijital İnsan" zirvesi düzenlendi
        Antalya'da "Dijital İnsan" zirvesi düzenlendi
        ASAT'tan su kayıplarına karşı ana sayaç uygulaması
        ASAT'tan su kayıplarına karşı ana sayaç uygulaması