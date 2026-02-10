Canlı
        Alanya Haberleri

        Alanya'da kaya sansarı vatandaşlarca görüntülendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaya sansarı şehir merkezinde vatandaşlarca görüntülendi.

        Giriş: 10.02.2026 - 15:09 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:09
        Alanya'da kaya sansarı vatandaşlarca görüntülendi
        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaya sansarı şehir merkezinde vatandaşlarca görüntülendi.

        Şekerhane Mahallesi, Şevket Tokuş Caddesi'nde görülen kaya sansarı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


        Görüntüde, araçlar arasında dolaşan sansarın kaldırıma çıkarak insanlardan uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor. Bir süre gezinen sansar daha sonra bölgeden uzaklaşıyor.

