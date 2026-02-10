Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hindistan'ı 1-0 yendi

        Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Hindistan'ı 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 17:27 Güncelleme: 10.02.2026 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hindistan'ı 1-0 yendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Hindistan'ı 1-0 mağlup etti.

        Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya hızlı başlayan ay-yıldızlı ekip, 13. dakikada Mustafa Eymen Erdoğan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmeyince milliler, sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Mart ayında oynanacak Avrupa Şampiyonası 2. Tur maçları öncesinde form tutan 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hindistan ile 12 Şubat Perşembe günü aynı statta bir maç daha yapacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Gazipaşa'da avukat ve gazeteci Yusuf Şanlı hayatını kaybetti
        Gazipaşa'da avukat ve gazeteci Yusuf Şanlı hayatını kaybetti
        Kepez'de Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi düzenlendi
        Kepez'de Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi düzenlendi
        Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da başladı
        Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da başladı
        Aksu'da "Atık Yönetimi ve Sıfır Atık" eğitimi düzenlendi
        Aksu'da "Atık Yönetimi ve Sıfır Atık" eğitimi düzenlendi
        Culinary Forumu gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak
        Culinary Forumu gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak
        Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı
        Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı