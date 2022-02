Deniz canlıları için ölümcül tuzak olan ‘Hayalet ağlar’ sualtı hayatını tehdit ediyor Balıkçıların düşürdüğü ya da su altına taktırdığı hayalet ağlar su altı yaşamını olumsuz etkiliyor AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: “Kalan ağlar uzun süre canlıları tutmaya, doğayı yok etmeye devam ediyor”

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su altı ekosistemine büyük zarar veren balıkçılardan kalan hayalet ağları görüntüledi. Ağlara onlarca balık ve istiridye türlerini takıldığı görüldü.

Antalya’da balıkçıların, avlanırken düşürdüğü veya kayalıklara taktığı için suda bırakmak zorunda kaldığı ağlar, literatürde "hayalet ağ" olarak isimlendiriliyor. Uzun yıllar akıntıyla yer değiştiren ve önüne gelen her canlıyı avlayan bu ağlar, su altı yaşamını uzun yıllar tehdit ediyor. Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde akvaryum sisteminin su aldığı noktaya bir eğitim dalışı gerçekleştirdi. Gökoğlu’nun su altı kamerasına boru etrafına dolanmış balıkçı ağlarının yansıdığı görüldü. Ağlarda ayrıca onlarca balık, istiridye, midye ve yengecin takıldığı ve bazılarının ise iskeletlerinin olduğu gözlemlendi. Bu ağların toplanmadığı sürece su altı yaşamını uzun yıllar tehdit etmeye devam ettiğine dikkat çekildi.



"Ağ takılıyor"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi. Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili’nde akvaryumun denizden su aldığı ünitenin borusunun yanına yine bir eğitim dalışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dalışlarında bir balıkçı ağı ile karşılaştıklarını hatırlatan Gökoğlu, “Ağdan parçalar orada kalmış. Parçalara takılan çok sayıda balık ise ölmüş. Hayalet ağ şekilde suyun altında kalarak kabuklu canlılarında ölümüne neden olmuşlar. Kızıldeniz’den gelen ve boruya yerleşen istiridye ve midye türleri var. Bunlar çok büyüyor, ayrıca çıkıntıları ve dişleri var. Ağ bu canlılara dolaşıyor. Balıkçı çekerken ağ yırtılıyor ve orada kalıyor” dedi.



"Doğayı yok ediyor"

Ağ parçalarını öğrencileri ile temizlediğini dile getiren Gökoğlu, “Ancak üzerinde çok sayıda balık ve midye, salyangoz ölüsü vardı. Bunu engellemek için balıkçılarımızın ağ atarken dikkatli olması gerekir. Her yere ağ atılmaz, orada borunun olduğu belli. Balıkçı belki o borunun yakınında çok sayıda balık tutuyor. Akıntılarla ağ boruya dokunabilir, o anda kurtulma şansı az kopma oluyor ağda. Kıyılarda taşlıklarda midye ve istiridye canlıları çoğaldı o nedenle kıyılara ağ atılmaması gerekiyor. Atılırsa ağ ya kalır yada yırtılır. Kalan her ağ parçası bir canlının ölümüne sebep oluyor. Ayrıca kalan ağlar uzun süre canlıları tutmaya, doğayı yok etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.



"Hayalet ağ

Gökoğlu, balıkçıların kıyıya yakın yere de ağ atabileceğini kaydederek, “Plaj gibi yerlerde uzağa ağ atmalıdır, çünkü yüzden dalan bir kişi ağa dolanabilir. Kayalık ve taşlık alanlarda ağ atılmaması gerekir. Atılırsa ağın kalma şansı yüksek. Hem balıkçıya hem de doğaya zarar verilmiş olur. Deniz içine veya iç sulara düşmede olabilir, veya balıkçıların bırakıp alamadığı ağlara eko sistem içinde hayalet ağ diyoruz” diye konuştu.

