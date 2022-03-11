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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri açıklandı

İHA

Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri açıklandı

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri2021’in sonuçları açıklandı.
Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 24 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri2021’in sonuçları açıklandı. Çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara verilen ödüller Akdeniz Üniversitesi ölçeği, Türkiye ve Antalya ölçeklerinin yanı sıra Bilim Onur, Bilim Hizmet, Bilim Teşvik ve Özel Ödül kategorilerinde sahiplerini buldu.
24 yıldır gelenekselleşen Çevre Hizmet Ödüllerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Akdeniz Üniversitesi olarak eğitim, öğretim ve bilime verdiğimiz değer kadar öğrencilerimizin sosyal, sportif ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine de çok önem veriyoruz. Gelenekselleşen Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleriyle de hem öğrencilerimizin hem de vatandaşlarımızın çevreye duyarlı projeleri Çevre Hizmet Ödülleri kapsamında değerlendiriliyor ve sonuçlandırılarak toplumsal duyarlılığın artırılması için teşvik ediliyor.” dedi. Rektör Özkan, çevreyi koruyan ve çevrenin geleceğine sahip çıkan çalışmalara imza atarak ödül almaya hak kazanan kişi, kurum ve kuruluşları tebrik etti.

Ödül töreni 24 Mart'ta
2021 yılı Çevre Hizmet Ödülleri kapsamında çevre için yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ödül almaya hak kazananları kutlayan Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şule Orman ise Çevre Hizmet Ödülleri töreninin 24 Mart’ta Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılacağını söyledi.

2021 Çevre Hizmet Ödülleri kapsamında ödül kazananlar

Akdeniz Üniversitesi ölçeği
Doç. Dr. Hanife Neris Yüksel “Çevre bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmalar”
Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz “Çevre bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmalar”

Antalya ölçeği (kamu)
Alanya Belediyesi “Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan faaliyetler, Organik gübre üretimi, Muz Lifi projesi, Güneş Enerji Sistemleri Projesive Doğaya Dokunuş Projesi ve çalışmaları”
Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü “Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Koordinasyonuyla gerçekleştirilen Aşağıkaraman Boynuzalanı Entegre Mücadele Projesi”
Manavgat Mehmet Bozkurt İlkokulu “Sıfır Atık Kavramının tanıtılması, tüketimin azaltılması ve atıkların değerlendirilmesi kapsamında yapılan proje ve çalışmaları”

Antalya özel ölçeği
Kaş Marina “Çevreci Marina Yönetimi ve yapılan çevre eğitimleri”
Damen Shipyards Antalya “Sürdürülebilir Çevre Çalışmaları”
Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği –DEKAFOK “Çevreci Çalışmaları ve Proleri”

Türkiyle ölçeği (kamu)
Malatya Büyükşehir Belediyesi “Haşere ve Vektörler ile Mücadelede Atıksız Alternatif Yöntemlerin Geliştirilmesi Projesi”

Türkiye ölçeği (özel)
Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. “Çevreci Tesis Yönetimi ve Çalışmaları”
Çevre TV “Çevre Konusunda Toplum Yararına Yapılan Yayınları”
Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği “Çevreci çalışmaları ve Bitkisel Atık YönetimiKompost Projeleri”

Bilim hizmet ödülü
Doç. Dr. Tülin Deniz Çiftçi “Çevre bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmalar”

Bilim onur ödülü
Prof. Dr. Erdem Yeşilada “Bitkilerle ve arı ürünleri ile çevreci ve geleneksel tedavi yöntemlerinin insan sağlığı üzerine etkileri çalışmalar”

Bilim teşvik ödülü
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Emre Çağlar “Çevre bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmalar”

Özel ödül
Lokman Atasoy “Çevre değerlerinin korunması için yaptığı ve öncülük ettiği çalışmaları”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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