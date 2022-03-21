Robotex Turkey 2022 heyecanı başladı

“Dünyanın En Büyük Robotik Festivali” Robotex International’ın Türkiye ayağı olan Robotex Turkey, 78 Mayıs’da Antalya’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. 2019 yılında birincisi yine Antalya’da gerçekleşmiş olan Robotik Festivali pandemi döneminde yapılan çevrim içi yarışmalardan sonra yarışmacı takımlar ve ziyaretçileriyle yeniden yüz yüze buluşacak.

2019 yılında olduğu gibi 2022’de de Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ana partnerliğinde hayat bulan Robotex Turkey uluslararası katılıma açık ulusal nitelikte bir festival olarak bu yıl da Antalya’da gerçekleştirilecek. Robotex Turkey hazırlık çalışmaları Türkiye’nin farklı bölgelerinden robotik alanında çalışan eğitmenler ve yarışma deneyimine sahip gönüllülerin verdiği desteklerle yürütülüyor. Akdeniz Üniversitesi’nin alanla ilgili öğretim görevlileri ve öğrencileri de organizasyonun gerçekleşmesinde görev alacaklar. Gönüllü olarak katılmak isteyenler web sayfası üzerinden başvuruda bulunabiliyorlar.



“Yeni yarışma kategorileri eklendi”

Robotex Turkey Yönetim Kurulu Üyesi Zülal İnan, “Bu yıl yarışmaya farklı yaş gruplarına uygun olarak, başlangıç, orta, ileri seviye, kızlar kategorisi ve girişimcilik yarışmalarından oluşan 11 yarışma kategorisi yanı sıra Robotex İran’la yapılan işbirliği çerçevesinde yeni yarışma kategorileri de eklendi. Yarışmaya İran’dan yarışmacı takımların da gelmesi bekleniyor. Yarışmalarda derece alan takımlar Kasım ayında Tallinn Estonya’da yapılacak Uluslararası yarışmaya katılım hakkı kazanacaklar” dedi.



“Türkiye’ye Dünya birinciliği”

2019 yılında 175 takımın katıldığı yarışma sonrasında Robotex International’a Türkiye’den 130 kişilik bir yarışmacı kafilesinin katıldığını, değişik bölgelerden okulların takımlarının Türkiye’ye 1 Dünya birinciliği, 3 Dünya İkinciliği ve 2 Dünya üçüncülüğü kazandırdığını hatırlatan Zülal İnan, “Ayrıca Robotex Turkey diğer Robotex ülkeleri arasında ilk yılında uluslararası yarışmaya en yüksek sayıda katılım sağlamayı başaran ve en fazla sayıda yarışma kategorisini gerçekleştirebilen ülke olarak dikkat çekti” diye konuşu.



"Kayıtlar 15 Nisan'a kadar devam ediyor"

Yurtiçinden ve dışından gelecek olan katılımcılarla Robotex Turkey’in Antalya turizmine katkı yapacağını da dile getiren İnan, “Yarışma için kayıtlar 15 Nisan tarihine kadar devam ediyor. İlginin yoğun olması sebebiyle kayıtların son günlere bırakılmamasını tavsiye ediyoruz. Yarışmacı kayıtları Robotex Turkey web sayfasından yapılıyor. Robotex Turkey, robotik, bilişim, teknoloji, inovasyon, fütürizm ve girişimcilik alanına ilgi duyan herkesi ister yarışmacı isterse de ziyaretçi olarak 78 Mayıs’ta Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’ne bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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