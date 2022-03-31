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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adalya Vakfı’ndan öğrencilere maddi destek

İHA

Adalya Vakfı’ndan öğrencilere maddi destek

Muratpaşa Belediyesi’nin çeyrek asırlık geçmişe sahip Adalya Vakfı, bu eğitim yılında öğrencilere 117 bin 825 liralık maddi destek sağladı.

Antalya’da 1995 yılında kurulan Adalya Vakfı, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Aynı zamanda engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programlarının hayata geçirildiği Engelsiz Kafe yaşam alanı içinde bulunan Adalya Kafe’de düzenlenen genel kurulda divan başkanlığını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yaptı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulun açılışında Uysal, Adalya Vakfı’nın şeffaf, her kuruşun hesabını verebilir, Antalya’nın yüz akı kurumlarından olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Adalya Vakfı, sosyal hizmet veren bir kurum. Geleceğin Türkiye’si için doğru bir örnek” dedi.

Açılış konuşmasının ardından vakfın faaliyet raporu genel kurula sunuldu. Açıklanan rapora göre, Adalya Vakfı, son bir yıl içinde öğrencilere 117 bin 825 liralık maddi destek sağladı. Hem eğitim öğretim yılı öncesinde hem de Manavgat ve çevre ilçelerde yaşanan cumhuriyet tarihinin en büyük yangın felaketinden etkilenen öğrencilere desteklerin ulaştırıldığının belirtildiği raporda Ramazan ayı ve Kurban Bayramı’nda da ihtiyacı olana ailelere çeşitli destekleri sağlandığı belirtildi. Faaliyet ve denetim raporunun oylanmasının ardından yapılan seçimlerde, Ümit Uysal vakıf başkanlığına yeniden seçilirken yönetim kurulu Hüseyin Demir, Hıdır Yüksel, Derya Karakoç, Yılmaz Altun, Hüseyin Öztaş ve Mehmet Duru’dan oluştu. Denetim Kurulu üyeliklerine Eser Akkaya, Faruk Palalar ve Murat Şimşek seçildi.

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