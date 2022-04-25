Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından



Groenendijk: Son 3 ayın en vasat maçıydıKaraman: Galibiyeti kaçıran taraf oldukAdem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Kayserispor maçında son 3 ayın en vasat maçını oynadıklarını vurgularken, Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise maçta galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirtti.

Fraport TAV Antalyaspor, ligin 34'üncü haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar aldığı beraberlikle ligde puanını 51'e yükseltirken yenilmezlik serisini 12'ye çıkardı. Mücadelenin ardından Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ile Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

"SON 3 AYIN EN VASAT MAÇIYDI"

Kendileri açısından iyi bir maç oynamadıklarına dikkat çeken Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, son 3 ayın vasat maçını oynadıklarını vurguladı. Groenendijk, "Bizim için kolay bir maç olmadı. Son 3 ayın en vasat maçıydı. Futbolcular arası mesafeler uzadı, oyuncu grubu disiplinden uzaktı. Organizasyonlarımız vasattı. Kapılan toplarda çok iyi çıkış yapan, hücum geçişleri yapan bir rakip vardı. Kalemizde 12'ye yakın pozisyon buldu. Bu pozisyonlarda şanslıydık. Orta sahamız ve arka paylaşımımız da kötüydü. Bunlar da eksik taraflarımızdı. Serimiz açısından 12'nci yenilmediğimiz maç oldu. Oyuncu grubundan şikayet edecek değilim. Disiplinden uzak bir görüntü sergilediğimiz için bazı organizasyonel konularda başarılı olmadık. 1 puanla yetinmek durumundayız. Trabzonspor'a karşı daha iyi çıkmak için hafta içi gereken analizleri yapacağız. Önümüzdeki maçlarda güzel oyunla 3 puanları hanemize yazdırırız umarım" dedi.

"GALİBİYETİ KAÇIRAN KAYSERİSPOR'DU"

Alfons Groenendijk, 22'nci dakikada sakatlanan Hakan Özmert'in yerine yabancı bir oyuncu alınması için, Türk oyuncu oynatma zorunluluğundan dolayı Ndao'yu da çıkartmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Groenendijk, "Kayserispor'u tebrik ediyorum. Daha iyi olan taraf onlardı. Kazanalım ya da kaybedelim Kayserispor iyi oynadı. 3 puanı kaçıran taraf onlardı" diye konuştu.

"PROTESTOYU TASVİP ETMİYORUM"

Mücadelede İtalyan orta saha oyuncusu Poli'nin protesto edilmesiyle ilgili gelen soruya Alfons Groenendijk, "Son aylarda başardıklarımızdan sonra bu protestoyu tasvip etmiyorum. Yanlış bir davranıştı. Bugün buraya gelen taraftarlar gibi hedefimiz 3 puandı" yanıtını verdi.

HİKMET KARAMAN: GALİBİYETİ KAÇIRAN TARAF OLDUK

Her iki takımı da tebrik ederek konuşmasına başlayan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise galibiyeti kaçıran takım olduklarını dile getirdi. Karaman, "Oyunun içerisinde iki takımın da hamlelere karşılıklı cevap vermeleri vardı. Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Galibiyeti kaçıran tarafından da biz olduğumuz düşüncesindeyim. Çok iyi pozisyonlarımız vardı. Antalyaspor ligin son dönemdeki en formda takımı. Biz de öyleydik aslında. Kaybettiğimiz maçlarda en az 3 maçta 9 ya da 7 puanla ayrılmamız gerekiyordu ama kaybettik. Kupa maçını oynayarak buraya geldik, kolay değil. Buradan iyi şeyleri çıkartıp hafta içinde antrenmanları yapıp Beşiktaş maçına yansıtmak zorundayız. Oyuncularımız tekrar o hırsı birlikteliği gösterdiler. Hem Antalyaspor'u hem de kendi oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır'a da hoş geldin dileklerini iletti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hikmet Karaman'ın açıklamaları

- Alfons Groenendijk'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-04-24 23:41:40



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