Bayram günü sokak ortasında kadını darp eden adamı vatandaşlar tekme tokat dövdü

Antalya'da bayram günü sokak ortasında bir kadını darp eden şahıs, olayı görüp yardıma koşan vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Şahsı vatandaşların elinden yine araya giren diğer vatandaşlar güçlükle alabildi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aynı işyerinde çalışan ve işe geç geldiğini iddia ettiği kadınla yolda tartışan şahıs, bir anda kadının boğazını sıkıp yumruk attıktan sonra yoluna devam etti. Kadının bağırması üzerine geri dönen şahıs, kadına yeniden vurmaya başladı. Yere düşen kadının yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Şahıs, tepki gösterdiği vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülmeye başlandı. Şahsı vatandaşların elinden araya giren diğer vatandaşlar güçlükle alabildi. Bir süre yerde kalan adam için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis geldi. Kadının şikayetçi olması üzerine şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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