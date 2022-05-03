50 metre yüksekteki intihar teşebbüsü yavalarını korumak isteyen kargaları da harekete geçirdi Ayağına valiyi isteyen genç 50 metre yükseklikte polise ecel teri döktürdü Yuvalarını korumak isteyen kargaların adama yaklaşması yürekleri ağızlara getirdi Genç yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ikna edildi

Antalya’da yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki verici istasyonunun en yüksek noktasına çıkan genç, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla eyleminden vazgeçirildi. Eylemine son vermek için yanına vali ve emniyet müdürünü isteyen gence, yuvasını korumak isteyen kargaların yakın uçması yürekleri ağızlara getirdi.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı, üzerindeki verici istasyonuna tırmanan bir genç görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki verici istasyonunun alt kısmındaki genci polis eyleminden vazgeçirmek için konuşmaya başladı. Polisin ikna çabalarına yanıt vermeyen genç, üzerindeki ceketini çıkarıp, vali ve emniyet müdürünün gelmesini istedi. 25 yaşındaki Murat S., polisin çabalarına cevap vermedi ve direğe tırmanmaya devam etti. Yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki direğin en üst noktasına çıkan Murat S, ayağa kalkıp taleplerini yineledi. Bu sırada meraklı kalabalık o anları cep telefonu ile görüntüledi. Gencin ara sıra sallanması, üzerindeki tişörtünü çıkarması hareketli anların yaşanmasına enden oldu. Yakındaki ağaçlarda yuvaları bulunan kargalar da ayaktaki gencin üzerine doğru yaptığı uçuşlar kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin branda açmasını, sepetle kendisine yaklaşmamasını isteyen genç, 4 saatlik çalışmanın ardından nöbetçi müdürün kendisine yardım edileceğini söylemesi üzerine ikna oldu. Çıktığı yerden geri inen Murat S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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