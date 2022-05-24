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Elinde alkol şişesiye sokakta ateş edip arkadaşını vurdu, seken saçma 11 yaşındaki çocuğu da yaraladı Kaldırımda yürüyen anne ve oğlu silahlı kavganın ortasında korku dolu anlar yaşadı Tüfeği bırakıp kaçan silahlı saldırgan saklandığı evde gözaltına alındı

İHA

Elinde alkol şişesiye sokakta ateş edip arkadaşını vurdu, seken saçma 11 yaşındaki çocuğu da yaraladı Kaldırımda yürüyen anne ve oğlu silahlı kavganın ortasında korku dolu anlar yaşadı Tüfeği bırakıp kaçan silahlı saldırgan saklandığı evde gözaltına alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Arkadaşlardan bir tanesinin ateşlediği silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu arkadaşı ve o esnada annesi ile kaldırımda yürüyen 5. sınıf öğrencisi çocuk yaralandı.
Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde bir okulun bulunduğu caddede meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet İ. kız arkadaşını rahatsız ettiği için Onur T.’nin yanına gitti. Bu arada ikilinin arasında çıkan tartışma silahlı kovalamacaya döndü. Onur T., elindeki otomatik av tüfeği ile kovaladığı arkadaşı Mehmet İ.’yi belinden ve dirseğinden yaraladı. O anda annesi Şerife D. ile birlikte kaldırımda yürüyen 11 yaşındaki Tunahan D.’ye saçmalardan bir tanesi isabet etti ve çenesinin altından yaralandı.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayda kullanılan silahı bir evin bahçesinde saklanmış halde bulup, karakola götürdü. Yaralı olarak kurutulan Mehmet İ. kendi imkânlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan Onur T. ise daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Çenesinin altından yaralanan Tunahan D., "Biz annemle tam yürüyorduk. Yanımdan koşarken tam yanımızda silahı sıktı. Saçmanın bir tanesi çeneme geldi. Sonra silahı bırakıp kaçtı" dedi.
Anne Şerife D. ise olay sonrası eşini telefonla arayarak durumlarının iyi olduğunu bilgisini verdi.
Şerife D. silahı ateşleyen kişinin elinde alkol şişesi olduğunu belirtilerek, "Evimize gidiyorduk biz. Çocuğumla yan yanaydık zaten. Kucağımıza doğru geldi. Kaçan şahıslara doğru sıktı. Elinde silah ile bira şişesi vardı" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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