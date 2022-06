Kadir Şeker'in ölümüne neden olduğu Özgür Duran’ın, Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner, Şeker'in yeniden yargılama sonucu tahliye olabileceği açıklamalarına, "Yargıtay’ın kararı bozmasına çok sevindim. Şu an mezardan çocuğum çıkmış gelmiş gibi çok sevindim. Tekrar yargılama istiyordum. Kadir Şeker tahliye olacak diye çok seviniyorlar ya bende Kadir, daha fazla ceza alacak diye çok seviniyorum" dedi.

Konya'da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü Özgür Duran’ı, engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in, yeniden yargılama sonucunda tahliye olabileceği durumunu Antalya’da yaşayan Duran’ın annesi Mübeyyen Güner, değerlendirdi. Kadir Şeker’in tahliye olabileceği yönündeki haberleri televizyondan öğrendiğini dile getiren gözü yaşlı anne Güner, böyle bir kararı beklediklerini dile getirdi. Kadir Şeker’in cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden bir yargılama yolu açılacağının altını çizen Güner, “Tekrar mahkeme olacak, yeni başkanların fikri ne olacak. Biz 12 yıl 6 ay verilen cezayı az bulmuştuk, bu karara itiraz ediyorduk. Bunu bekliyorduk, çok sevindim. Neden diye sorulursa çok bilinmeyenler var” diye konuştu.

Kadir Şeker’in tahliye gibi bir durumunun söz konusu olamayacağını savunan Güner,” İyi herkes birbirini öldürsün sonra tahliye olsun” dedi.



"Tahliye inşallah kursaklarında kalmaz"

Oğlunun olayında kadına şiddet gibi bir durumun olmadığının altını çizen Güner, “Nerede bu şiddete uğrayan kadın. Bana bunu ispatlasınlar. Darp cebir yoktur diyor raporlar. Kadına şiddet diyorlar. Kazada değil. Ayakta bıçak oğlumun kalbine batırıyor. Nasıl bir kaza bu. Ben devletime adalete güveniyorum, bozup göndermesinde vardır bir bildiği. Tahliye derken, benim sunacağım belgelerle acaba sonu ne olur, merak ediyorum. Tahliye haberleri inşallah kursaklarında kalmaz” ifadelerine yer verdi.



"Oğlumu o zaman kim öldürdü"

Güner, herhangi bir tahliye kararı durumunda kararı, Anayasa Mahkemesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar taşıyacağını belirtti.

Kadına şiddet gibi bir durumun söz konusu olmadığını anlatan Güner," Yok öyle bir şey. Kadına şiddet var diyorlar, kadın neden bir gün yüzü gözü yara içinde ortaya çıkmadı. O kadın yazdı, Kadir Şeker oynadı. Şimdide kurtaracağız diye uğraşıyorlar. Öyle bir adaletimiz olamaz. Ben adaletime sonsuz güveniyorum. Burada acılı anne, iki gözü yaşlı kardeş mağdur oldu. Ekmeğimden işimden oldum. Oğlum okulundan, futbol takımından oldu. Ben burada saldırıya uğruyorum. Çocuğumun ve benim önüm neden kesiliyor ve darp ediliyorum. Benim çocuğum madem kadına şiddet uygulamış, suçsuzmuş Kadir, Şeker. O zaman Kadir Şeker’in cezaevinde ne işi var. Benim oğlumu kim öldürdü? Ben devletime güveniyorum. Ne tahliyesi bir can gitmiş, Kadir tahliye olacaksa oğlumu kim öldürdü. Çocuğumun katili başkası o zaman, onu arayalım” diye konuştu.

Kadir Şeker’in cezasını az bulduğu için defalarca itiraz ettiğini hatırlatan Güner, Yargıtay’ın kararı bozmasına çok sevindiğini kaydetti.



"Çok sevindim"

“Şu an mezardan çocuğum çıkmış gelmiş gibi çok sevindim” diyen Güner, “Neden tekrar yargılama istiyordum. Bilinmeyenler var. Onlar bilinecek, ona göre karar verilecek. Bendeki bilinmeyenler öğrenilsin, içimi rahatlatsınlar verecekse öyle tahliye versinler. Ne tahliyesi kardeşim, mümkünatı yok. Önce ilahi adalete, sonra devletimin adaletine inanıyorum. Kadir Şeker tahliye olacak diye çok seviniyorlar ya bende Kadir, daha fazla ceza alacak diye çok seviniyorum. Bugün çok sevinçliyim. Çünkü bilinmeyenler bilinecek, doğrular çıkacak, Kadir Şeker’in daha fazla ceza almasını istiyorum, bu cezayı az bulmuştum” acıkmalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.