Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Çetin’in kullandığı 09 F 8979 plakalı motosiklet ile 3033. Sokağa geçiş yapan Sadullah Çetin idaresindeki 07 YP 161 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Çetin ve yolcu Birol Kantik yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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