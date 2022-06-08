Kur'an-ı Kerim’e tekme atan genç: “Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerek vurdum” Antalya’da Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak tepki çeken genç kendini savundu

Antalya’da Kur'anı Kerim’e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi, çektiği video ile Kur'anı Kerim'i öperek kendini savundu. Genç, “Kur'anı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim” dedi.

Antalya’nın Serik ilçesinde Kur'anı Kerim’e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi kendini savundu. Eline Kur'anı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, “Selamünaleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kuran'ımıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kuran'ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim” sözlerine yer verdi.

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