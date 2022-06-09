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“Senin Gözünden Orman” yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

İHA

Antalya bölgesindeki endemik bitki türlerini inceleyip haritalandırmak amacıyla başlatılan Antalya Orman Kaynaklarını Koruma Uygulama Projesi (CONİFERA) çerçevesinde düzenlenen 'Senin Gözünden Orman' resim, kompozisyon ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

“Senin Gözünden Orman” yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

Antalya bölgesindeki endemik bitki türlerini inceleyip haritalandırmak amacıyla başlatılan Antalya Orman Kaynaklarını Koruma Uygulama Projesi (CONİFERA) çerçevesinde düzenlenen 'Senin Gözünden Orman' resim, kompozisyon ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.
Akdeniz Üniversitesi, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iştirakleriyle, Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen Antalya Orman Kaynaklarını Koruma Uygulama Projesi (CONİFERA) projesi çerçevesinde düzenlenen “Senin Gözünden Orman” konulu ilkokul öğrencileri için resim, ortaokul öğrencileri için kompozisyon ve lise öğrencileri için fotoğraf yarışması ödül töreni Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, akademisyenler, öğrenciler, ödül alan öğrencilerin öğretmenleri ve veliler katıldı.

“En değerli hazinemiz ormanlarımız”
Açılışta konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya, “Bir ülkenin sahip olduğu en değerli hazinesi sahip olduğu ormanlardır. Ormanlarını bilinçsizce tüketen ülkeler sadece çölleşmekle kalmazlar sahip oldukları en büyük doğal zenginliği de kaybetmiş olurlar. Bu doğal zenginlikleri korumak hepimizin görevi. Bu düşünceden yola çıkarak özellikle ülkemizin geleceği öğrencilerimiz ve orman arasında bir bağ kurmak. Bu bağı ve sevgiyi güçlendirmek en önemli önceliğimizdir. Bu amaçla yola çıkan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi doğa koruma bilincine sahip yeni nesiller yetiştirmek için var gücüyle çalışmaktadır” diye konuştu.

“Temiz hava temiz su için ormanlar şart”
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise “Bizim ne yaptığımız konusunda bir türlü vatandaşı bilgilendiremedik. Biz ormancılar milletin görmediği dağların arkasında destanlar yazdık. Yıllarca bu ülkenin dağını taşını her yerini ağaçlandırdık. Son 1520 yılda Türkiye’nin orman varlığını yüzde 30 artırdık. Bugün ülkemizin yüzde 30’nu ormanlarımız oluşturuyor. Bizler temiz hava solumak, temiz su içmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek istiyorsak ormanlarımızın kıymetini bilip onlara sahip çıkmaktan başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.

“Saha ve arazi çalışmaları daha etkili”
Ödül töreninde bir sunum gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi ve ANTOK Başkanı Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz, “Hiçbir sosyal paylaşım ağaç dikemiyor. Sahadaki çalışmalar kadar etkili olamıyor. Bizler bu proje ile sahaya ve arazi ortamına inerek, bitki türlerini yerinde koruyarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Toplumumuzda bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bugün bu farkındalığın oluştuğunu görmek çok mutluluk verici” şeklinde konuştu.

Fotoğraf, resim ve kompozisyonda dereceye girenler
Katılımın yoğun olduğu ödül töreninde fotoğraf dalında Hüseyin Girenes Fen Lisesi öğrencisi Çiçek Hiyem Hoca birinci, Özel Antalya Bilim Doğa Anadolu Lisesi öğrencisi Nil Ceylin Uçar ikinci, Havva Sedat Atilla Avcıoğlu Fen Lisesi öğrencisi Muhammed Kanber üçüncü oldu. Resim dalında Ekol İlkokulu'ndan Beren Ülker birinci, Antalya Özel Deniz Koleji'nden Alena Chernokova ikinci, Antalya Başarı Okulları'ndan Peri Karalar üçüncü oldu. Komposizyon dalında Bilfen Antalya İlköğretim Okulu'ndan Aslı Özbodur birinci, Özel Antalya Bilim İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokulu'ndan Defne Tomsuk ikinci, yine aynı okuldan Ege Özen ise üçüncü oldu.

Özel öğrenciler de ödüllendirildi
Özel öğrencilerin de ödüllendirildiği törende Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu'ndan Mehmet Utku Atay, İstiklal Ortaokulu'ndan Ahmet Burak Atmaca, Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan Burak Aykurt, yine aynı okulun öğrencileri İbrahim Can Kaya ve Furkan Kaymaz, Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu Lisesi'nden Hatice Doğan ödül almaya hak kazandılar. Müzik dinletisinin de gerçekleştiği ödül töreninde dereceye giren öğrenciler, plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken salonun girişinde oluşturulan sergi alanında ise dereceye giren fotoğraf, resim ve kompozisyonlar sergilendi.

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