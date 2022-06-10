Tüp bebek uygulama merkezlerinin sorunları görüşüldü Tüp Bebek Merkezleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Kubilay Vicdan: "Tedavi ücretindeki düşüş çekici gözükse de kalitede azalmaya neden olabilir"

Tüp bebek tedavisi uygulama merkezlerinin sorunları hakkında konuşan Tüp Bebek Merkezleri Derneği (TBMD) Başkanı Prof. Dr. Kubilay Vicdan, “Uygulamalarda kullanılan giderlerin tamamının döviz bazında gelmesi göz önünde bulundurulduğunda, tedavi ücretindeki düşüş çekici gözükse de kalitede azalmaya neden olabilir” dedi.

24 Mayıs tarihinde, infertilite ve tüp bebek alanında yer alan TBMD, Üreme Tıbbı ve İnfertilite Derneği (TSRM), Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (UTCD), Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği (TUBİT) ve Klinik Embriyoloji Derneği (KED) dernek başkanlarının katılımı ile online bir toplantıda bir araya gelerek sektörün içinde bulunduğu sorunları tartıştılar. Bu toplantıda tüp bebek uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeler, SGK geri ödemeleri ve rapor çıkarma konusu, demirbaş, teknik destek, sarf malzemeleri ve sabit giderlerdeki artan maliyetler nedeniyle ortaya çıkan merkezlerin ticari olarak sürdürülebilirliği konusundaki endişeler, ilaçların bulunmasındaki güçlükler ve gelecekte ilaç bulma konusunda yaşanabilecek ve yaşanmakta olan sorunlar dernek yöneticileri tarafından tartışıldı.



İşbirliği vurgusu yapıldı

Maliyetlerde oluşan artış ve ücretlerde görülen düşüşün tüp bebek merkezlerinin sürdürülebilirliği ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu açısından sorun oluşturacağı ve gelecekte ilaç bulma konusunda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle tüp bebek tedavilerinde aksaklıkların ortaya çıkabileceğine dikkat çekilerek mevcut yönetmeliklerin çağdaş hale getirilmesi, geri ödemler konusunda tedaviye gereksinim duyan çiftlere verilen desteğin yaygınlaştırılması, sarf giderleri ve sabit giderleri azaltmanın zorunlu olduğu ve derneklerin yapıcı çözümler ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için işbirliği yapması konularına vurgu yapıldı.



Birçok çift bu tedaviye ulaşamıyor

Çocuk sahibi olamayan çiftlerin tedavisinde giderek artan oranda kullanılan tüp bebek tedavisinin tartışmasız olarak tıbbın en önemli gelişmelerinden birisi olduğunu ve üreme problemi yaşayan birçok çiftin çocuk sahibi olmasını sağladığını vurgulayan TBMD Başkanı Prof. Dr. Vicdan, gerek tedavide kullanılan ilaçlar, gerek tedavi maliyetinin yüksek olması gibi nedenlerle birçok çiftin bu tedaviye ulaşabilmesinin mümkün olamadığını söyledi. Başkan Prof. Dr. Vicdan, başarının sınırlı olması nedeniyle tekrarlayan denemelere ihtiyaç duyulmasının da tüp bebek tedavilerinde maliyeti artırdığını kaydetti.



“Kalitede azalma ve başarı oranlarında düşüşe neden olabilir”

Tüp bebek tedavisinin günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerindeki ücretlerine değinen Prof. Dr. Kubilay Vicdan, “Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 1015 bin dolar düzeyinde iken bu oran çeşitli Avrupa ülkelerinde 35 bin euro düzeyinde bir ücretle yapılmaktadır. Ülkemizde 1990’lı yılların başında 45 bin dolar seviyesinde olan tüp bebek tedavisi ücretleri, günümüzde ilaçlarla birlikte yaklaşık bin 200bin 500 dolar seviyesine kadar gerilemiştir. Bunda artan merkez sayısının oluşturduğu rekabet, döviz artışı ile gelen alım gücünün zayıflaması gibi birçok faktör rol oynamaktadır. Dövizdeki hızlı artışın yaşandığı bu günlerde, özellikle sağlık turizmindeki artışla birlikte, tüp bebek tedavisi için ülkemize gelen yabancı sayısında özellikle İstanbul başta olmak üzere görülen belirgin artış tüp bebek merkezlerine bir anlamda destek olmaktadır. Ancak tüp bebek uygulamalarında kullanılan ekipman ve sarf giderlerinin hemen tamamının yurtdışından döviz bazında gelmesi ve ülkemizdeki diğer tüm maliyet artışları göz önüne alındığında ücretlerdeki bu düşüşün her ne kadar çekici gibi görünse de kalitede azalma ve başarı oranları da düşmeye neden olabileceği gerçeği unutulmamalıdır” dedi.

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