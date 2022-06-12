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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı sahiline öğrenci eli değdi

İHA

Konyaaltı sahiline öğrenci eli değdi

Ortakokul öğrencileri Erasmus projesi çerçevesinde dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde kıyı temizliği yaparak çöp topladı.
DenizTemiz Derneği Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü, Antalya’nın Kepez ilçesi Şehit Kadir Can Ortaokulu bünyesinde yürütülen Erasmus Projesi çerçevesinde “Akdeniz’i Temiz Tutalım” (Clean Up The Med) kampanyası düzenlendiğini belirtti.
Ünlü, proje ile Konyaaltı Sahili 1 No’lu Plajda ve Antalya Setur Marina işletmesinde “Akdeniz’i Temiz Tutalım” (Clean Up The Med) kampanyası çerçevesinde kıyı temizliği yapıldığını kaydetti.
Şehit Kadir Can Ortaokulu öğrencileriyle birlikte kıyılara atılan çöpleri topladıklarını ifade eden İzzet Ünlü, şöyle devam etti:
“Akdeniz’deki deniz kirliliğini gündeme taşıyarak, kirliliğe neden olan faktörlere dikkat çekmeyi amaçlayan projenin Türkiye ayağını, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA üstleniyor. Denizi temizlemenin en kolay yolu kirletmemeyi öğretmek. Deniz varsa hayat var. Antalya ise dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri. Deniz kirlenirse turizmde biter. Denizlerimizi koruma bilinciyle hareket etmeliyiz. Tüm vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız denizlerin korunmasına katkı vermeli.’’

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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