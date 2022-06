Fakülte birincisi genç kıza yaş kütüğüne plaket çakarken hayatının sürprizi Onur belgesiyle birlikte evlilik teklifini de kabul etti, iki mutluluğu bir arada yaşadı Genç kız yüzüğünü takarken mutluluk gözyaşı döktü

Akdeniz Üniversitesi 20212022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde yaklaşık 10 bin öğrenci mezun oldu. Törenin sürprizi ise Su Ürünleri Fakültesi’nde yaşandı. Fakültesini birincilikle bitirerek törende yaş kütüğüne plaket çakan Gamze Yapıcı’ya tam bu sırada okul arkadaşı Mehmet Şimşir diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Büyük heyecan yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Gamze Yapıcı sürpriz teklife ‘evet’ dedi.

Akdeniz Üniversitesi 20212022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde yaklaşık 10 bin öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı. Törende pandeminin ardından gerçekleştirilen ilk genel mezuniyet töreni olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bu yıl 40’ıncı yılımızı kutluyoruz. 40 yıldır emek emek büyüttüğümüz bu çınarın gölgesinden çok değerli akademisyenler geçti, çok başarılı öğrenciler yetişti. Bugün de 10 bin öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Akdeniz Üniversitesinden mezun olmak sadece bir belgeye sahip olmak değildir, üyelerini çok önemseyen bir topluluğa dahil olmaktır. Biz Akdeniz Üniversitesi olarak hocalarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla 180 bin kişilik büyük bir aileyiz. Yaşamınız boyunca bu ailenin bir parçası olduğunuzu asla unutmayın. Yaşamınızın her anında Akdenizli olma ruhu yanınızda olsun” ifadelerini kullandı.

"Aldığınız diplomalar sizlere yeni bir hayatın kapılarını açacak" diyen Rektör Özkan, “Ancak temel anahtar kendinize kattığınız değer olacaktır. Dünya büyük bir hızla değişiyor. Bu değişimle birlikte mesleklerde ve iş yapış şekillerinde de dönüşüm yaşanıyor. Kendini geliştiren, araştıran, sorgulayan, yenilikçi, girişimci, bilgiyi işleyen, yeteneklerini kullanabilen, çözüm odaklı insan kaynağı ise her dönemin temel ihtiyacıdır. Sizler de Akdeniz Üniversitesi mezunları olarak geleneksel yöntemler yerine mesleğinize inovatif yaklaşımlarla değer katmaya ve üniversitemizin ‘eğitimde ve bilimde öncü’ misyonunu her alanda sürdürerek alanınızın öncüsü olmaya çabalayın” şeklinde konuştu.



Sürpriz evlilik teklifi

Kemer Denizcilik Fakültesi Fakültesi birincisi Gülce Güçlü ve uluslararası öğrencileri temsilen konuşan Mühendislik Fakültesi Elektrik/Elektronik Bölümü mezunu Begüm Kudainazarova, aldıkları eğitim nedeniyle Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek, mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi. Törenin sürprizi ise Su Ürünleri Fakültesi’nde yaşandı. Fakültesini birincilikle bitirerek törende yaş kütüğüne plaket çakan Gamze Yapıcı’ya tam bu sırada okul arkadaşı Mehmet Şimşir diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Büyük heyecan yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Gamze Yapıcı, sürpriz teklife ‘evet’ dedi. Genç çifti ilk kutlayan isim ise diplomalarını teslim eden Prof. Dr. Murat Turhan oldu. Tören DJ Cenk Bayrak’ın performansı ile sona erdi. Mezuniyet sevinci yaşayan gençler mutluluklarını dans ederek kutladı.

