Manavgat Belediyesi 150 çocuğun sünnet kaydını yaptı

Manavgat Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği toplu sünnet şöleni için kayıtlar başladı. Bu yıl 150 çocuğun sünnet ettirileceği büyük organizasyon için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Manavgat Belediyesi bu yıl 150 çocuğu sünnet ettirecek. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sünnet olacak çocukların 6 yaş ve üzerinde olması şartının arandığı belirtildi. Kayıtların başlamasıyla birlikte aileler Manavgat Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat etmeye başladı. Müracaat sırasında çocukların ölçüleri de alındı. Kayıt yaptıran çocuklar, Temmuz ayı içerisinde belirlenecek olan hastanelerde hijyenik ortamlarda sünnet ettirilecek. İyileşme süreci sonrasında ise Manavgat Belediyesi çocuklar için 12 Ağustos’ta sünnet şöleni düzenleyecek.



Organizasyon için geri sayım

Organizasyonda sünnet çocukları A’dan Z’ye giydirilerek her türlü ihtiyaçları karşılanacak. Manavgat Belediyesi çocuklar ve ailelerinin unutamayacakları bir sünnet düğünü hazırlıklarını da sürdürüyor. Sünnet şöleninde çocuklar için şehir turu ve bot turu düzenlenecek. Gün içinde keyifli saatler geçirecek olan çocuklar akşam Boğaz Otel’de düzenlenecek konserli, yemekli sünnet düğününe, aileleriyle birlikte katılacak. Sünnet şöleni, takı töreniyle son bulacak. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Geleneksel sünnet şölenimize pandemi nedeniyle 2 yıl ara vermiştik. Bu yıl yeniden düzenleme kararı aldık. Çocuklarımız için Manavgat Belediyesi olarak gerekli tüm hazırlıkları sürdürüyoruz. Bu mutlu günlerini belediyemizle paylaşmak isteyen ailelerimiz, belediyemize müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilirler” dedi.

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