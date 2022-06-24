Antalya’da sunroof eğlencesi cezasız kalmadı 2 kişinin tavanda eğlendiği araç sürücüsüne bin 665 TL ceza

Antalya'nın otomobilin sunroofundan çıkarak aracın tavanına oturan iki gencin eğlencesi cezasız kalmadı. Tepkiler sonrası harekete geçen polis ekipleri, araç sürücüsüne bin 665 TL para cezası kesti.

Olay, Antalya'da gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halinde bulunan bir otomobilin sunrooffundan iki gencin çıktığı ve aracın tavanına oturduğu görüldü. Müzik sesi ile zaman zaman ellerini kaldırarak dans eden gençler adeta kazaya davetiye çıkardı. Gençlerden birisini bununla da kalmayarak etrafta kendilerini bakan kişilere el kol hareketlerinde bulundu. Akan trafikte tepki çeken anlar ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler birçok izleyici tarafından tepki gördü.

Tepkilerin ardından sürücünün peşine düşen polis ekipleri plaka üzerinden araç sürücüsünü tespit etti. Sürücüye yol güvenliğini tehlikeye düşürmekten bin 665 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

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