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Hırsızlıktan aranan şahıslar üzerlerinde uyuşturucuyla yakalandı

İHA

Hırsızlıktan aranan şahıslar üzerlerinde uyuşturucuyla yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde durdurulan araçtaki iki şüphelinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edilirken, üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Antalya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Manavgat Başsavcılığı koordinesinde, Çolaklı Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Devriye esnasında şüpheli bir araba durdurularak kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde H.B. ve Ş.O. isimli şahısların hırsızlık suçundan arandıkları tespit edilirken, üzerlerinde 4 gram eroin ve 1 adet demir makası ele geçirildi.
Şahıslar hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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