“Geleneksel Kaş Yemek Yarışması” yapıldı

“23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali” etkinlikleri bünyesinde “Geleneksel Kaş Yemek Yarışması” gerçekleştirildi. Kaş Belediyesi Sosyal Tesisleri Aile Çay Bahçesinde 6’ncısı yapılan “Geleneksel Kaş Yemek Yarışması’na 11 kişi katıldı.

Ana yemek, soğuk meze ve tatlı olmak üzere üç dalda yapılan yarışmada, jürinin değerlendirmesi sonucunda kazananlar belirlendi. Buna göre, ana yemek sıcakta etli keşkek ile Bircan Dedeler, soğuk mezede piyaz ile Ramazan İkiz ve tatlıda incirli baklava ile Sevinç Dil, birinci oldu. Program sonunda yarışmada yer alan yemekler, izleyenlere ikram edildi.



Alınan sonuçlar

Ana yemek sıcak: 1. Bircan Dedeler, 2. Zozan Akdeniz, 3. Bircan Dedeler. Soğuk meze: 1. Ramazan İkiz, 2. Fatma Akşahin, 3. Şerife Ulus ve Ümmügülsüm Sarıer. Tatlı: 1. Sevinç Dil, 2. Ümmügülsüm Sarıer, 3. Mukaddes Edirneli.

Yarışma sonunda birincilere çeyrek, ikincilere ve üçüncülere gram altın verildi.

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