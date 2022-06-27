Çandır fasulyesi toprakla buluştu Coğrafi işaret çalışmalarında sona gelindi Bölgenin tanıtımı ve ekonomisine katkı sağlıyor

Yarbaşçandır Mahallesi’nde 5 bin metrekare tarlada yıllardır süregelen çandır fasulyesi ekimine bu yıl da başladıklarını açıklayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Hem çiftçimizi teşvik etmek hem de bu değerimizi yaşatmak adına kendi tarlamızda üretim yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Yarbaşçandır Mahallesi’nde mülkiyeti belediyeye ait olan 5 bin metrekare tarlada Çandır fasulyesi yetiştiren Konyaaltı Belediyesi, yeni hasat dönemi için ekim çalışmalarına başladı. Fasulye tohumları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin titiz çalışmalarıyla toprakla buluşturuldu. Ülkede üretimi neredeyse durma noktasına gelen Çandır fasulyesine yeniden canlandırmayı amaçlayan Konyaaltı Belediyesi, fasulyenin coğrafi işareti çalışmalarında da sona gelindiğini duyurdu. Özellikle Antalya piyazı için aranılan lezzet olan Çandır fasulyesi, Çandır bölgesinin tanıtımı ve bölge halkının ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlıyor.



Fasulye ekimi başladı

Çandır fasulyesinin, lezzeti ve besin değeri açısından ülkenin önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Kuru fasulyenin en önemli türlerinden biri olan ve ismini de Yarbaşçandır Mahallemizden alan Çandır Fasulyesi yok olma noktasına gelmişti. Konyaaltı Belediyesi olarak hem çiftçimizi teşvik etmek hem de bu değerimizi yaşatmak için kendi tarlamızda üretimini yapıyoruz. Bu yıl da fasulye ekimini tamamladık. Artık hasat zamanını bekleyeceğiz. 34 ay sonra hasat zamanı elde edeceğimiz fasulyelerimizi Çandır Kuru Fasulye Şenliği’mizde yemek olarak hemşerilerimize ikram edeceğiz’’ dedi.



“Türkiye’nin aranan lezzeti”

Çandır fasulyesinin Türkiye’nin her bölgesinde aranan bir lezzet olduğunu ifade eden Başkan Esen, ‘’Özellikle büyük şehirlerde, büyük işletmeler ve lokantalar, ilçemizde yetişen Çandır fasulyesini talep edip, bu lezzeti müşterilerine sunuyor. Konyaaltı Belediyesi olarak kendi tarlamızda her yıl ortalama 500 kilo fasulye üretimi yapıyoruz. Sürdürdüğümüz teknik çalışmalarla ürün miktarını daha da arttırmayı planlıyoruz. Bölge halkımızın da çalışmalarımızdan duyduğu memnuniyet bize ulaşıyor. Konyaaltı’mızın bütün değerlerine aynı oranda önem vermeye devam edeceğiz’’ dedi.

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