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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Havalimanı'nda 'uçak' rekoru

DHA

Antalya Havalimanı'nda 'uçak' rekoru


Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, "Cumartesi günü 1003 uçak indi ve kalktı. İstanbul Havalimanı'ndan sonra en çok uçuşu olan havalimanıyız. Büyük bir rekor kırdık. 81 bin 104 misafirimiz geldi" dedi.
Antalya Valisi Yazıcı, kent turizmi hakkında değerlendirme yaptı. Kentin bu yılki turizm hedefine değinen Vali Yazıcı, Antalya Havalimanı'nda cumartesi günü uçuş rekoru kırıldığını belirterek, "Bu yıl turizmde geçen yılı geçeceğiz. Bunun da göstergeleri ortaya çıkmaya başladı. Cumartesi günü 1003 uçak indi ve kalktı. İstanbul Havalimanı'ndan sonra en çok uçuşu olan havalimanıyız. Büyük bir rekor kırdık cumartesi günü. 81 bin 104 misafirimiz geldi" diye konuştu.
'AKIN AKIN GELİYORLAR'
Antalya'nın, dünyanın en güzel turizm şehirlerinden olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Misafirlerimiz akın akın geliyor. Bu sene Avrupa'dan turist fazla gelmeye başladı. Bu da bizim için mutluluk. Almanya ve İngiltere'den artış oldu. Kaliteli hizmeti sunmaya devam ettiğimiz için sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Dünyanın en güzel denizi, güneşi, kumu, burada. Hem tarih, kültür hem deniz kum anlamında turizmin merkeziyiz. Herkesi bekliyoruz, en güzel şekilde ağırlanacaklarından şüpheleri olmasın" diye konuştu. 
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla yerli turist beklediklerini dile getiren Yazıcı, "Kurban Bayramı'nda yerli turizmde büyük hareketlilik bekliyoruz. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda iyi bir hareketlilik oldu. Yerli turizm anlamında bu yıl daha iyi olacağını değerlendirmekteyiz. Yerli turizm yoğunluğu geçen yıldan daha yoğun olacak" dedi.
Yıl sonu için hedeflenen turist sayısı hakkında da değerlendirme yapan Vali Yazıcı, "Yıl sonu hedefi geçen yılı geçeceğimizi değerlendiriyoruz. Geçen yıl 9 milyon 100 bin civarındaydı misafirimiz. Onu geçeceğimizi değerlendiriyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-06-28 15:35:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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