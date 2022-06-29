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Düden Çayı raporunda sona yaklaşılıyor Düden’in denize döküldüğü bölgelerde yapılan analizler temiz

İHA

Düden Çayı raporunda sona yaklaşılıyor Düden’in denize döküldüğü bölgelerde yapılan analizler temiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu’nun “Düden Çayı” konusunda oluşturduğu alt komisyon, çalışmalarını sundu. Mayıs ve Haziran ayında Düden Çayı’nın denize döküldüğü noktalardan alınan numunelerde mikrobiyolojik değerlerinin yüzme suyu kalite kriterlerine göre “mükemmel” düzeyde çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy başkanlığında 5 Nisan 2022 tarihli toplantısı ile gündeme aldığı “Düden Çayı” konusunda oluşturduğu alt komisyon çalışmalarını değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Kepez Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Antalya Kent Konseyi, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası’ndan oluşan “Su Kalitesi İzleme Komisyonu” ile “Ruhsat, İzin ve Altyapı Komisyonu” Düden Çayı ve çevresinden alınan numune ve analiz sonuçlarının detaylı olarak değerlendirilmesi ve devamında yürütülecek su kalitesi izleme çalışmalarının planlanmasına yönelik hazırladıkları raporları sundu.
Mayıs ve Haziran ayında yapılan deniz suyu analiz sonuçlarının da değerlendirildiği toplantıda Düden Çayı’nın denize döküldüğü noktalardan alınan numunelerin mikrobiyolojik değerlerinin yüzme suyu kalite kriterlerine göre “mükemmel” düzeyde çıktığı belirtildi.

“Sorunları ve çözümleri net olarak ortaya koymalıyız”
Toplantıda konuşan Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, Düdende 2021 yılı başında yaşanan balık ölümlerinin tekrar yaşanmaması, bölgede koruyucu, önleyici tedbirlerin alınması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda konuşulanların ve kurul üyelerinin her söylediğini dikkate alarak ilerleyeceklerini belirten Lokman Atasoy, şöyle konuştu:
“Bölgedeki riskler nedeniyle konu yaşandı bitti diyeceğimiz bir durum değildir. Birilerine cezalar kesildi, birileri suçlandı, birileri aklandı, birileri topu başkalarına attı ama bu şekilde olmaz. Bu hepimizin ortak sorunu. Benzer bir durumun tekrar yaşanmayacağını kimse garanti edemez. Bölgenin jeolojik yapısı ve geçmişten gelen bazı ihmaller nedeniyle kirletici kaynakları bulmak zor gibi görünse de bizim mutlaka kalıcı, koruyucu ve önleyici radikal tedbirleri almamız gerekiyor.”

Koordineli çalışma
Çevre Kurulu’nun bu konuda vereceği tavsiye kararların çok önemli olduğunun altını çizen Lokman Atasoy, “Burada tüm paydaşlarımız, konunun uzmanları ile bir araya gelerek çözüm arıyoruz. Koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Söylenen her ihtimali bilimsel verilere dayanarak ortaya koymak Çevre Kurulu’nun asli görevidir. Komisyon önerilerini dikkate alarak, belirlenen noktalardan analiz alınması ve denetim faaliyetlerinin artırılmasını sağlayacağız. Hazırlayacağımız raporu ilgili ve sorumlu kurum kuruluşlara sunacağız. Bu çalışmada emeği geçen herkese, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Analiz sonuçları mükemmel çıktı
Toplantıda Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdürü Adil Doğan, Düden Çayı ve kaynağı ile ilgili genel bilgiler içeren bir sunum yaptı. Adil Doğan, Düden Çayı’nın denize döküldüğü noktaya yakın üç plajda vatandaşların denize girdiğini belirterek, bu noktalardan periyodik olarak İl Sağlık Müdürlüğü yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak numune aldıklarını anlattı. Konserve Halk Plajı, Subay Gazinosu’nun önü ve Turist Plajı yüzme alanından numune alındığını anlatan Doğan, analiz sonuçlarının fekal koliform ve fekal streptekok parametreleri açısından yüzme suyu kalite kriterlerine göre mükemmel düzeyde olduğunu, bunun da Sağlık Bakanlığı tarafından web sitesinden yayınlandığını belirtti.

Düden Çayı’ndan sürekli analiz alınıyor
Adil Doğan, 2022 yılı içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: “Düden Çayı’nda temel 3 nokta belirlendi ve buralardan sürekli analiz alınıyor. 2021 yılından bu yana 103 numune alınarak 28 parametrede toplam 2 bin 700 civarında analiz gerçekleştirildi. Düden Çayı’nın çıkış noktası, Cırnık Köprüsü ve Düden’in denize dökülmeden önceki kısmından alınan numunelerin anyonik yüzey aktif madde analizi yapıldı. Bu numuneler cihazların ölçüm noktasının altında çıktı. 2022 yılında Mayıs ve Haziran aylarında Düden çayının denize döküldüğü yerden alınan numunelerde köpükten yapılan mikroskobik incelemede herhangi bir canlılığa rastlanılmamıştır. 2021 yılında laboratuvara numune geldiğinde yüzeyde köpük kalıyordu, en son alınan numunelerde hiçbir mikroskobik canlılık çıkmadı. Komisyon önerileri doğrultusunda noktalar belirlenerek arttırılabilir. Parametre değerlerini artık komisyon üyelerimizle de değerlendirerek kaynağının ne tür bir kirletici olduğuna dair yorumlayacağız. Gereken durumlarda denetçi kurumlarla da paylaşarak kısa sürede şüphelenilen noktalara denetimler için yönlendireceğiz.”

Rapor hazırlanacak
Çevre Kurulu Toplantısı’na katılan kamu kurum ve kuruluşları, meslek odası temsilcileri, üniversite temsilcileri ve STK’lar Düden Çayı’nın son durumu ile ilgili görüşlerini belirtti. Tüm elde edilen bilgiler, sunulan görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenen raportör ekip ile Düden Çayı hakkında raporun hazırlanması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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