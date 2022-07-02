Fraport TAV Antalyaspor yeni sezon formalarını tanıttı

Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarını resmi twitter hesabından tanıtarak taraftarların beğenisine sundu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalysapor, 2022-2023 sezonunda giyeceği yeni formalarını tanıttı. 56´ncı yılını kutlamaya hazırlanan kırmızı beyazlılar 4 yeni formayı resmi twitter hesabından taraftarının beğenisine sundu. Formaların tanıtımında Bahadır Öztürk, Sinan Gümüş, Bünyamin Balcı ve bu sezon gösterdiği performansla A Milli takım formasını da giyen Doğukan Sinik yer aldı. Akdeniz ekibi `Zafer´, `Efsane´, `Fedakar´ ve Manavgat´ta geçtiğimiz yaz meydana gelen orman yangınlarına ithafen `Manavgat´ formasını `Bu şehrin kalbinde Antalyaspor var. Bu formaların üzerinde ise kırmızı beyaza olan aşk!´ temasıyla satışa sundu.DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA
2022-07-02 21:34:12
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