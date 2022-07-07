Aşırı sıcaklar karşısında kuruyan çiçekli fotoğraf çerçevesi, yeniden yeşillendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı sahilini kuşbakışı gören Varyant Seyir Terası’na yaptırdığı ve aşırı sıcaklara dayanamayarak çiçekleri kuruyan simge çerçeve yeniden yeşillendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl Varyant Seyir Terası’na yapılan yaşayan çerçeveyi hizmete açtı. Beydağları, Akdeniz ve Konyaaltı Sahili’nin en iyi gören noktaya yapılan yaşayan çerçevede petunya çiçekleri kullanıldı. Antalya’nın sahilini, denizini ve dağlarını sosyal medyada daha görünür hale getirmek için yapılan yaşayan çerçeveye Antalya etiketi yazıldı. Kente gelen turistler ve vatandaşlar, yaşayan çerçevede fotoğraf çektirerek, muhteşem Antalya manzarası ile anı unutulmaz kılıyor.



Aşırı sıcaklara dayanamayarak kurudu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiçeklerin hem bakımını yapması hem çalınmasının önüne geçmesi için alanda bir sure önce bir personel görevlendirmişti. Antalya’da son günlerde etkili olan ve zaman zaman 40 dereceyi bulan aşırı sıcak havalardan çiçekli çerçevede nasibini aldı. Çerçeve üzerinde bulunan çiçekler sıcaklara dayanamayarak kurudu. İhlas Haber Ajansının gündeme getirdiği çerçeve için belediye ekipleri harekete geçti. Sabah saatlerinde çerçevenin olduğu alana çıkarma yapan ekipler kasa kasa getirdiği petunya çiçeklerini çerçeveye yeniden dikti. Vatandaşlar ise durumdan memnun olduklarını belirterek ekiplere duyarlılıkları için teşekkür etti.

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