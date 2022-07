Serik Belediyespor top başı yaptı Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar: “Serik Belediyespor'u en iyi yerde üst lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağız”

20222023 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kadriye turizm merkezinde bulunan kendi tesislerinde yeni teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde başlayan yeşil beyazlılar, 3 etaptan oluşan kamp programı ile yeni sezona hazırlanacak. 28 Ağustos'ta başlayacak olan lig için hedeflerinin zirve olduğunu belirten Dumlupınar, “Serik Belediyespor'u en iyi yerde üst lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



"Amacımız şu an için en yukarısı"

Yeni yapılan transferlerle birlikte denemeye alınan oyuncular ve altyapıdan katılan oyuncularla yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirten çiçeği burnunda teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "20222023 sezonu inşallah Serik Belediyesporumuz için hayırlı olur. Belediye başkanımızla, başkanımızla, yönetim kurulumuz ve sportif direktörümüzle ortak paydada buluştuk. Amacımız şu an için en yukarısı. Bugün itibariyle 9 gün sürecek çalışmalarımıza başladık. Burada bizimle beraber devam eden, kiralıktan dönen oyunculardan ve denemeye alınan oyuncularımızı süzgeçten geçirip, eksik olan bölgelere en doğru transferleri yapacağız” diye konuştu.



"Serik için taşın altına elini sokan bir takım izleyeceğiz"

Kamp programı hakkında bilgi veren Dumlupınar, "Kendi tesislerimizdeki çalışmanın ardından 9 günlük Afyon kampına gideceğiz. Daha sonra ligin başlamasına kadar 3. etap çalışmaları için Bolu'ya gideceğiz. Hazırlık maçlarımız henüz belli değil" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin mücadeleci bir takım oluşturmak olduğunu anlatan Dumlupınar, “Sahada genç, dinamik, savaşan, birbirine yardım eden ve sadece takım olarak değil, Serik olarak taşın altına elini sokan, mücadeleci, kazanmak için sahada her şeyini veren bir Serik Belediyespor izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

