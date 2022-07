Antalya 15 Temmuz’da tek yürek olup, şehitlerini andı `Milli Birlik Yürüyüşü' binlerce Antalya'nın katılımıyla gerçekleşti Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Sergisi açıldı, vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Halkımız, kendini 1 dolara satan hainlere gereken dersi vermiştir”

Antalya’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla `Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüş sonrasında meydanda toplanan kalabalık 15 Temmuz şehitlerini andı.

Program İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait atlı ve motorize polis ekiplerinin öncülük ettiği kortej, mehter takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşle başladı. Kortejdeki protokol üyeleri ve binlerce Antalyalı , ellerinde Türk bayraklarını ile yürüyüşe katılırken, güzergah boyunda ikamet eden vatandaşlar da evlerinin balkonlardan destek verdi. Güzergâh boyunca polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Vali Yazıcı ve katılımcılar, meydanda oluşturulan anı defterini imzaladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, protokol konuşmalarının ardından Kur’anı Kerim okundu ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından madalyaları verildi.



“Halkımız, kendini 1 dolara satan hainlere gereken dersi vermiştir”

Programda konuşma yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Tüm dünya bilsin ki bu cennet vatanın bir karışını dahi asla kimseye vermeyiz, asla terk etmeyiz, asla kimseye yar etmeyiz. Aziz milletimiz, direnişiyle bağımsızlığından ve demokrasiden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Milletimiz meydana çıkarak, kendini 1 dolara satan hainlere gereken dersi vermiştir. O karanlık gecede 252 kardeşimiz şehit düştü. 2 binin üstünde gazimi var. Şehitlerimiz ruhu şad, gazilerimizin hayırlı ve uzun ömürleri olsun. Tüm hain odaklar şunu iyi bilmelidir ki devletimize ay yıldızlı bayrağımıza, milletimize, milli irade ve demokrasimize hainlik edenler karşılarında her daim güçlü Türk milletini bulacaklardır. FETÖ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele son terörist yok edilinceye kadar deva edecektir ” şeklinde konuştu. Törende konuşma yapan Şehit Orgeneral Eşref Bitlis’in oğlu Tarık Bitlis de, “Bizler şehitlerimizi, gazilerimizi eğer unutursak tarihimizi unutmuş oluruz, geleceğimize boş bakmış oluruz. Şehit olan insanların şehit olmadan önce rütbeleri, kadroları ve isimler vardı fakat şehit olduktan sonra hepsi eşittir. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun, Allah devlete millete zeval vermesin” ifadelerini kullandı.



Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Sergisi açıldı, vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı

Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Sergisi de vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide 15 Temmuz kalkışmasında şehit olan asker, polis, öğretmen ve sivillere ait üniforma, tişört, ayakkabı, not ve fotoğraflar gibi birçok eşya sergilenirken bazı vatandaşlar gözyaşlarına hâkim olamadı. Şehitlere ait eşyaları görünce duygulanan, Kemal Askar, “Şu an da şehitlerimizin sayesinde geziyoruz, ruhları şad olsun, Allah yerlerini cennet eylesin şehitler olmasaydı, Cumhurbaşkanımız olmasaydı kesinlikle burada rahat edemezdik. Ben doğuluyum ben kürdüm aslımı inkâr etmem ama Türk bayrağı için canımı feda ederim” şeklinde konuştu.Sergi 1822 Temmuz 2022 tarihleri arasında açık kalacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen ve Antalya Müzesi önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan 'Milli Birlik Yürüyüşü'ne, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ak Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Tuğba Vural Çokal, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Durmuş Ali Arslan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları , STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

