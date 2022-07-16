Antalya 15 Temmuz’da tek yürek olup, şehitlerini andı `Milli Birlik Yürüyüşü' binlerce Antalya'nın katılımıyla gerçekleşti Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Sergisi açıldı, vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Halkımız, kendini 1 dolara satan hainlere gereken dersi vermiştir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya 15 Temmuz’da tek yürek olup, şehitlerini andı `Milli Birlik Yürüyüşü' binlerce Antalya'nın katılımıyla gerçekleşti Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Sergisi açıldı, vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Halkımız, kendini 1 dolara satan hainlere gereken dersi vermiştir”

İHA

Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla `Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüş sonrasında meydanda toplanan kalabalık 15 Temmuz şehitlerini andı.

Antalya 15 Temmuz’da tek yürek olup, şehitlerini andı `Milli Birlik Yürüyüşü' binlerce Antalya'nın katılımıyla gerçekleşti Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Sergisi açıldı, vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Halkımız, kendini 1 dolara satan hainlere gereken dersi vermiştir”

Antalya’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla `Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüş sonrasında meydanda toplanan kalabalık 15 Temmuz şehitlerini andı.
Program İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait atlı ve motorize polis ekiplerinin öncülük ettiği kortej, mehter takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşle başladı. Kortejdeki protokol üyeleri ve binlerce Antalyalı , ellerinde Türk bayraklarını ile yürüyüşe katılırken, güzergah boyunda ikamet eden vatandaşlar da evlerinin balkonlardan destek verdi. Güzergâh boyunca polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Vali Yazıcı ve katılımcılar, meydanda oluşturulan anı defterini imzaladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, protokol konuşmalarının ardından Kur’anı Kerim okundu ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından madalyaları verildi.

“Halkımız, kendini 1 dolara satan hainlere gereken dersi vermiştir”
Programda konuşma yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Tüm dünya bilsin ki bu cennet vatanın bir karışını dahi asla kimseye vermeyiz, asla terk etmeyiz, asla kimseye yar etmeyiz. Aziz milletimiz, direnişiyle bağımsızlığından ve demokrasiden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Milletimiz meydana çıkarak, kendini 1 dolara satan hainlere gereken dersi vermiştir. O karanlık gecede 252 kardeşimiz şehit düştü. 2 binin üstünde gazimi var. Şehitlerimiz ruhu şad, gazilerimizin hayırlı ve uzun ömürleri olsun. Tüm hain odaklar şunu iyi bilmelidir ki devletimize ay yıldızlı bayrağımıza, milletimize, milli irade ve demokrasimize hainlik edenler karşılarında her daim güçlü Türk milletini bulacaklardır. FETÖ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele son terörist yok edilinceye kadar deva edecektir ” şeklinde konuştu. Törende konuşma yapan Şehit Orgeneral Eşref Bitlis’in oğlu Tarık Bitlis de, “Bizler şehitlerimizi, gazilerimizi eğer unutursak tarihimizi unutmuş oluruz, geleceğimize boş bakmış oluruz. Şehit olan insanların şehit olmadan önce rütbeleri, kadroları ve isimler vardı fakat şehit olduktan sonra hepsi eşittir. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun, Allah devlete millete zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Sergisi açıldı, vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Sergisi de vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide 15 Temmuz kalkışmasında şehit olan asker, polis, öğretmen ve sivillere ait üniforma, tişört, ayakkabı, not ve fotoğraflar gibi birçok eşya sergilenirken bazı vatandaşlar gözyaşlarına hâkim olamadı. Şehitlere ait eşyaları görünce duygulanan, Kemal Askar, “Şu an da şehitlerimizin sayesinde geziyoruz, ruhları şad olsun, Allah yerlerini cennet eylesin şehitler olmasaydı, Cumhurbaşkanımız olmasaydı kesinlikle burada rahat edemezdik. Ben doğuluyum ben kürdüm aslımı inkâr etmem ama Türk bayrağı için canımı feda ederim” şeklinde konuştu.Sergi 1822 Temmuz 2022 tarihleri arasında açık kalacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen ve Antalya Müzesi önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan 'Milli Birlik Yürüyüşü'ne, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ak Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Tuğba Vural Çokal, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Durmuş Ali Arslan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları , STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Çavuşoğlu: “FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Dışişleri Bakanlığında 639 FETÖ’cü kamu görevinden çıkartıldı” “FETÖ’yle mücadele yurt dışında da sürüyor” “FETÖ mensupları er ya da geç yargı önünde hesap verecek” 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Alanya’da kutlandı
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: “FETÖ’cülerin kamudan ...
Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Antalya’da korkutan depo yangını İtfaiye ekipleri yangının diğer dairelere sıçramasını önledi Depoda maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Antalya’da korkutan depo yangını İtfaiye ekipleri ...
Antalya’da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Antalya’da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
15 Temmuz şehidinin babası: Biz tarafsız olamayız, tarafımız devletimizin yanıdır
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin babası: Biz tarafsız olamayız, ...
Yangında mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekipleri ...
15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı Şehit babası Osman Ağaroğlu: “Biz bugün üzüntülü değiliz alnımız ak, başımız dik”
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı Şehit ...
Kaş’ta restorasyonu biten Süleyman Çavuş Camii ibadete açıldı
YEREL HABERLER Kaş’ta restorasyonu biten Süleyman Çavuş Camii ...
Yakup'un öldüğü EYP patlamasında ihmal soruşturması
YEREL HABERLER Yakup'un öldüğü EYP patlamasında ihmal soruşturması
15 Temmuz Demokrasi Golf Turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi Golf Turnuvası yapıldı
Orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı Yaban hayatı geliştirme sahası çevresinde piknik yapan vatandaşlar kaldırıldı
YEREL HABERLER Orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı Yaban ...
Alanyaspor'un oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu
YEREL HABERLER Alanyaspor'un oynayacağı hazırlık maçlarının programı ...
Antalyaspor, hazırlıklarına tesislerinde devam etti Kırmızı-beyazlılar ikinci etap kamp çalışmasını Almanya'da sürdürecek
YEREL HABERLER Antalyaspor, hazırlıklarına tesislerinde devam ...
Kaldırımda kalp krizinden öldü, aldığı kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için konuldu
YEREL HABERLER Kaldırımda kalp krizinden öldü, aldığı kutu süt ...
Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Ekiplerin müdahalesi ile yangının yerleşim alanına ulaşması engellendi
YEREL HABERLER Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına ...
Köpeklerin organize ayakkabı hırsızlığı kamerada 2 köpek gözetledi, diğeri ayakkabıyı çaldı
YEREL HABERLER Köpeklerin organize ayakkabı hırsızlığı kamerada 2 ...
Süt alıp evine dönerken yolda fenalaşarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Süt alıp evine dönerken yolda fenalaşarak hayatını ...
Antalya´da sahte içkiden ölüm şüphesi
YEREL HABERLER Antalya´da sahte içkiden ölüm şüphesi
Dokumapark müzelerine 1 milyon ziyaretçi
YEREL HABERLER Dokumapark müzelerine 1 milyon ziyaretçi
Evinde ölü bulundu, odasında pet şişe içinde ev yapımı alkol bulundu Ev arkadaşı: "3 yıldır tanıyorum ve alkolden bir türlü vazgeçiremedim"
YEREL HABERLER Evinde ölü bulundu, odasında pet şişe içinde ev ...
AKMEK’ten 85 yıllık asker bavuluna sanatsal dokunuş
YEREL HABERLER AKMEK’ten 85 yıllık asker bavuluna sanatsal dokunuş
Serik Belediyespor top başı yaptı Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar: “Serik Belediyespor'u en iyi yerde üst lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağız”
YEREL HABERLER Serik Belediyespor top başı yaptı Teknik Direktör ...
Dört gündür kayıp olan yaşlı kadın 160 kişilik ekiple aranıyor Jandarma ve AKUT'a bölgedeki vatandaşlar da destek veriyor Gidengelmez Dağı'na kaydırılan çalışmada bölge havadan ve karadan taranıyor
YEREL HABERLER Dört gündür kayıp olan yaşlı kadın 160 kişilik ekiple ...
Eğitim Bir Sen Antalya Başkanı Miran: “15 Temmuz gecesi arkamızdan vurmak isteyen ihaneti tam alnından vurduk”
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen Antalya Başkanı Miran: “15 Temmuz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.