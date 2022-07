Antalya'da bir girişimci yakıtsız çalışan jeneratör üretti Üretilen 3 kilowattlık enerji ile bir evdeki buzdolabı, televizyon, bilgisayar ve 10 ampul rahatlıkla çalışabiliyor Patentin alınmasının ardından jeneratörün seri üretimine geçilecek

Antalya'da yaşayan girişimci Birol Yılmaz, 3 aylık ARGE çalışması ile yakıtsız çalışan bir jeneratör üretti. 3 kilowattlık alternatif enerji üreten jeneratörle 12 saat durmaksızın televizyon, buzdolabı, bilgisayar ve 10 ampul rahatlıkla çalışabiliyor.

Antalya’da daha önce yakıtsız çalışan motor çalışmalarıyla gündeme gelen firma, hiçbir enerjiye veya yakıta ihtiyaç duymadan elektrik üretebilen bir jeneratör yaptı. 3 aylık bir ARGE çalışmasının ardından üretilen jeneratör, yaklaşık bir soba büyüklüğünde ve elektro mekanik dijital sistemle çalışıyor. Dijital kontrol sistemine sahip olan jeneratör, aküsünden aldığı düşük bir enerjiyle çalışmaya başlamasının hemen ardından faydalı enerjiyi üretmeye başlıyor. Özel bir teknolojiyle üretilen jeneratörün ortaya çıkardığı enerjiyle bir evin lambaları, bilgisayar, televizyon ve buzdolabı rahatlıkla çalıştırılabiliyor. Yakıtsız çalışan jeneratör 220 volt enerji üretiyor. Girişimci Birol Yılmaz'ın ana hedefi ise jeneratörün tamamını yerli ve milli olarak üreterek Türkiye'nin hizmetine sunmak.



"Dışarıdan herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymadığı gibi sürekli çalıştırabiliyoruz"

Üç aylık bir çalışmanın ardından jeneratörün prototipini üretmeyi başardıklarını dile getiren firma sahibi Birol Yılmaz, mazot ve benzinin yanında rüzgar ya da güneş enerjisi kullanmadıklarını kaydetti. Şu andaki mevcut ürünün 3 kilowattlık olduğuna işaret eden Yılmaz, “Sistemin içinde 12 volt 100 amperlik bir akü var. DC motorun sürücüsünün buradan almış olduğu hareket enerjisini jeneratöre aktarıp, 3 kilowattlık AC akım üretiyor. Elektriği üretirken 500 wattı ile kendi sistemini besliyor. Dışarıdan herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymadığı gibi sürekli çalıştırabiliyoruz. Sadece sistemin 12 saatlik çalışmada 3 saatlik bir dinlendirmeye ihtiyacı var. Soğuk yerlerde 24 saat bile çalıştırılabilir“ dedi.

Ürünün tarım alanında yoğun olarak kullanılmasını beklediklerinin altını çizen Yılmaz, “Sistemin bazı parçaları ithal olmakla beraber, bunun biz çoğu parçasının ülkemizde üretimini yapabiliriz. Ağırlığı 109 kilogram, mobil olarak her yere taşınabilir. 104 santimetre yüksekliği var. Her şey bir kabinin içinde yer alıyor” diye konuştu.



Patent bekleniyor

Ticaret Bakanlığından yeterli izinlerin alınmasının ardından seri üretime geçeceklerine değinen Yılmaz, “Maliyeti ithal parçalarla 3 bin doları buluyor. Biz bunu ülkemizde üretmeyi istiyoruz. O zaman satış fiyatımız yaklaşık en fazla 35 bin TL’yi bulacak" dedi.

180 kilowattlık büyük modelini de yapmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, “Bu cihazımızla şu an bir klima, televizyonu, 10 ampulü, bilgisayarı kullanabiliyoruz. Elektrik enerjisinin olmadığı yerlerde hayatı kolaylaştırmasını bekliyoruz. Patent başvurusunu yaptık. Ardından seri üretime geçeceğiz” diye konuştu.

Askeriyenin üs kulelerinde, sınır ötelerinde enerjiye ihtiyaç duyulan yerlerde rahatlıkla kullanılabileceğini ifade eden Yılmaz, jeneratöre çok sayıda talebin gelmeye başladığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.