Bypass ameliyatı için kızının evlenmesini şart koştu, gelinin kuşağını hastane odasında bağladı Kızının gelinlikle hastane ziyaretinde duygusal anlar yaşandı Baba Selami Dikilitaş: "Kızımın mutluluğu yarım kalsın istemedim"

Antalya'da kızının düğününün ertelenmemesi şartıyla ameliyat olan ve kalpte tıkalı 3 ana damarı değişen babayı kızı hastanede gelinlikle ziyaret ederek sürpriz yaptı. Ziyaretle mutlu olan baba, kızının gelinlik kuşağını bağladı, genç çifte mutluluklar diledi. Hastanede duygusal anlar yaşandı.

Kalp Hastası Selami Dikilitaş (65), kızının düğününe birkaç gün kala kalp rahatsızlığı geçirdi. OFM Antalya Hastanesi'ne başvuran babaya, kalpta 3 ana damarının tıkalı olduğu hemen bypass ameliyatı olması gerektiği bilgisi verildi. Kızının düğününden sonra ameliyat olacağını söyleyen babaya doktor riskli olabileceği düşüncesiyle izin vermedi. Aile, düğünü ertelemek istedi ancak baba düğünün ertelenmesi durumunda ameliyat olmayacağını, düğünün hemen yapılması durumunda ameliyat olacağını söyledi. Baba Selami Dikilitaş, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kar tarafından ameliyat edildi. Kalpte tıkalı 3 ana damarı değişen babayı kızı hastanede gelinlikle ziyaret ederek sürpriz yaptı. Kızının gelinlikle ziyaretine mutlu olan baba, kızının kuşağını bağladı, genç çifte mutluluklar diledi. Hastanede duygusal anlar yaşandı.



“Kızının mutluluğu yarım kalsın istemedi”

Kızının bu mutlu gününün erteletmek istemediğini söyleyen baba Selami Dikilitaş, “Bu duyguyu tarif etmenin imkânı yok. Kalp hastalığım düğünden önce ansızın belirdi. Kızımın düğününü iptal ettirmek istemedim, mutluluğu yarım kalsın istemedim. Ne olursa olsun dedim, devam etsin dedim. Çocuklar da öyle yaptı. Çok da güzel bir düğün olmuş. Çocuklarım düğünden canlı yayın yaptılar. Şu anda durumum iyiye gidiyor. Kalp damarlarımda tıkanıklık vardı. Çok çabuk yoruluyordum. Kızımın gelinlikle gelmesinin mutluluğunu tarif edemem, o anı ancak yaşamak gerekir. Kızım beni mutlu etti sağ olsun” ifadelerini kullandı.



Kızının gelinlik kuşağını hasta yatağında bağladı

Gelinlikle hastaneye gelerek babasının mutluluğuna ortak olan İzel Dikilitaş Ulutürk, yaşanılan anı şu sözlerle dile getirdi:

“Düğünümüz vardı. Kuaförden çıktıktan sonra gelinliğimle beraber hastaneye babamın elini öpmeye geldim. Babam burada kuşağımı bağladı. Birkaç fotoğraf çektirdikten sonra düğün salonuna geçtik. Babam acil bypass olması gerektiği için hastaneye geldi. Doktorumuz hiçbir şekilde dışarı çıkmamasını ve düğüne gelmemesini istedi. Doktorumuz ameliyat olsa da olmasa da babamın düğüne gelemeyeceğini söyledi. Babam düğüne gelse heyecan ve üzüntüyü aynı anda yaşayabileceği için durumu riskli hale gelebilirdi. Biz ilk önce düğünü ertelemek, babamın ameliyatından sonra yapmak istedik. Ancak babam düğün olmazsa ameliyat olmayacağını söyleyince biz de düğünü yaptık. İptal olmasını istemediği için kınayı da düğünü de iptal etmedik. Hastaneye geldik, elini öptük. Hastaneden çıktıktan sonra ufak bir düğün daha yapacağız.”



Kalpte 3 ana damarı değişti

OFM Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kar, acil bypass olması gereken Selami Dikilitaş’ın dışarı çıkmasının çok riskli olduğunu, bu konuda aile ile birlikte ortak hareket ettiklerini söyledi. Op. Dr. Mustafa Kar, “Hastamıza da kendimize de güveniyorduk. Her şey yolunda gitti. Bu süreçte çok tatlı bir şey oldu. Kızımız, babasını hastanede ziyarete geldi. Hem bizi hem de babasını mutlu etti. Her yolunda Bypass cerrahisi asla beklemez. Hastamızın Kalpta 3 ana damarın iki tanesi tamamen tıkalıydı. Diğer ana damarında da ciddi darlıklar vardı. Hal böyle olunca ameliyatı düğün sonuna ertelemek oldukça riskliydi. Biz bu riski göze almak istemedik. Düğün öncesinde ameliyatımızı yaptık” ifadelerini kullandı.

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